Kibar Feyzo 1978’de başlık parası için 6 ay çalışıyordu şimdiki ‘Feyzo’lar 43 ay çalışmak zorunda

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2023 yılı için asgari ücretin net 8 bin 506 lira olacağını açıkladı. Erdoğan, Beştepe’de yaptığı açıklamada asgari ücret görüşmelerinde işçileri temsil eden Türk-İş yer almadı. Erdoğan, işçilerle anlaşamadıklarını söylemişti. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, asgari ücretin en az 9 bin lira olması gerektiğini bu rakamın altında olursa masadan kalkacaklarını söylemişti.

SOSYAL MEDYADA İLGİNÇ KARŞILAŞTIRMA

Asgari ücrete yapılan 2023 zammı sosyal medyada gündem oldu. Çok sayıda Twitter kullanıcısı Erdoğan’ın açıkladığı rakama yönelik tepkilerini dile getirdi. “Kaliteli İzleme Rehberi” adlı bir Twitter hesabı asgari ücretle ilgili çarpıcı bir karşılaştırma yaptı. Kemal Sunal’ın başrollerini Müjde Ar ile paylaştığı ‘Kibar Feyzo’ filminden yola çıkan Twitter hesabı, filmde Kemal Sunal’ın oyunadığı ‘Feyzo’ karakterinin eşi ‘Gülo’ için başlık parası biriktirmek için 2023 yılında kaç yıl çalışması gerektiğini anlattı.

Twitter hesabının paylaşımına göre, filmin çekildiği 1978 yılında asgari ücret o zamanın para değerine göre 3 bin 300 liraydı. (O dönemki 3 bin 300 lira, 2023 yılı para değerinden farklıydı) Feyzo’nun 20 bin lira olan başlık parasının dolar kuru üzerinden bugünkü değeri 11 bin 827 liraydı. Feyzo’nun 1978 yılında başlık parasını biriktirmesi için 6 ay çalışması yeterliyken 2023 yılında ise 43 ay çalışması gerekiyor. Başta gıda olmak üzere beyaz eşya ve ulaşımdaki zamlar çalışma süresinin artmasında önemli etken oldu.

Twitter hesabının paylaşımına çok sayıda esprili yorum geldi.

KİBAR FEYZO FİLMİ NEDİR?

Oyuncu kadrosunda Kemal Sunal, Müjde Ar, Adile Naşit, Şener, İlyas Salman ve Erdal Özyağcılar gibi usta isimlerin olduğu 1978 yapımı film, Feyzo ve Gülo’nun kavuşma hikayesini anlatıyor. Başlık parasını biriktirmeye çalışan Feyzo, köyün ağasının kendisini kovması sonrası şehirde çalışmaya başlar. Feyzo, şehre her gittiğinde farklı şeyler öğrenir ve köylülerin ağaya başkaldırmasının yolunu açar. Feyzo ve Gülo’nun kavuşma hikayesi üzerinden Türkiye’deki aşiret sistemi ve toplumsal yapının eleştirildiği film, Türk sinemasının klasikleri arasında yer alıyor. Filmin senaristi İhsan Yüce, dönemin sansür mekanizmasını aşmak için sistem eleştirilerini farklı göndermeler üzerinden yapıyordu. İhsan Yüce aynı zamanda Gülo’nun babasını oynuyordu. Filmin yönetmenliğini ise Atıf Yılmaz yapmıştı.