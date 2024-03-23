Kıbrıs gazisi köyünde toprağa verildi

Kaynak: İHA
Kıbrıs gazisi köyünde toprağa verildi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde vefat eden emekli Astsubay ve Kıbrıs Gazisi Celal Kultufan son yolculuğuna uğurlandı.

Sungurlu'ya bağlı Beyyurdu köyü nüfusunda kayıtlı emekli Astsubay ve Kıbrıs Gazisi Celal Kultufan yaşamını yitirdi.

Kultufan'ın cenazesi bugün öğle namazını mütakip Beyyurdu köyünde gerçekleştirilen askeri törenle defnedildi.

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Gazi için köyünde yapılan cenaze törenine İlçe Kaymakamı Mutlu Köksal, Jandarma Komutanı Görkem Güncan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaymakam Köksal, Kıbrıs Gazisi Celal Kutlufan’ın tabutuna örtülen Türk bayrağını gazinin çocuklarına vererek, defin sonrası taziyeleri kabul eden ailesine başsağlığı dileklerini sundu.

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