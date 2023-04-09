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Kıbrıs gazisine veda

Kıbrıs gazisi Yüksel Yıldırım hayatını kaybetti. Yıldırım ada'ya paraşütle inen ilk komandolardandı.

Haber Giriş: 9 Nisan 2023 Pazar - 13:32
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Kıbrıs gazisine veda

Kıbrıs gazisine veda
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İHA

Yüksel Yıldırım, İstanbul Ataköy 5. Kısım Camii'nde dün öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazını müteakip toprağa verildi.

Cenaze namazına, komutanlar, Kıbrıs gazileri ve yakın arkadaşları katıldı. Trabzon Çaykara ilçesi Soğanlı köyünde 1952 yılında dünyaya gelen Yüksel Yıldırım, 1974 yalında Kıbrıs’a yapılan barış harekatında görev aldı ve Ada'ya paraşütle inen ilk komandolardandı.

Kızılelma Düşünce Enstitüsü Başkanı Mehmet Seyit Türker, “Yüksel Yıldırım Abi köylümdü ve rahmetli babamın da ilk okuldan talebesiydi. Kendisine rahmetler diliyorum” dedi.

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