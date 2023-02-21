Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali'nin haklı isyanı. Adıyaman'daki depremde Kıbrıslı voleybol takımının tamamı hayatını kaybetmişti

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde okuyan voleybolcular, depreme bir turnuva için geldikleri Adıyaman’da yakalanmıştı.

Kaldıkları İsias Otel tuzla buz olmuş; kafileden sadece 4 veli, bir müdür yardımcısı kurtulabilmişti. 25 öğrenci ise hayatını kaybetmişti.

‘HAYALLERİ ÇALDILAR’

Kıbrıs doğumlu şarkıcı Ziynet Sali’nin günlerdir gözüne uyku girmiyor. Ziynet, “İsias katilleri; bu depremde canımızı yakanlardan, gencecik umutları söndürenlerden, hayatları yarım bırakanlardan, hayalleri çalanlardan sadece birisi."

"Yaptıkları hileli binalarda canların gitmesine neden olanlar umarım cezalarını bulur. Çok üzgünüm. Geçmiyor, geçmeyecek” dedi.