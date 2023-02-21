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Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali'nin haklı isyanı. Adıyaman'daki depremde Kıbrıslı voleybol takımının tamamı hayatını kaybetmişti

Asrın deprem felaketinde yerle bir olan ve 65 kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'daki otelde depreme yakalanan Kıbrıslı voleybolculardan kurtulan olmamıştı. Kafileden sadece 4 veli, bir müdür yardımcısı kurtulabilmişti. 25 öğrenci ise hayatını kaybetmişti. Kıbrıslı olan Ziynet Sali, üzgün ve öfkeli...

Haber Giriş: 21 Şubat 2023 Salı - 16:45
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Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali Adıyaman'da hayatını kaybeden Kıbrıslı voleybolcular için isyan etti

Kıbrıslı şarkıcı Ziynet Sali'nin haklı isyanı. Adıyaman'daki depremde Kıbrıslı voleybol takımının tamamı hayatını kaybetmişti
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki Gazimağusa Türk Maarif Koleji’nde okuyan voleybolcular, depreme bir turnuva için geldikleri Adıyaman’da yakalanmıştı.

Kaldıkları İsias Otel tuzla buz olmuş; kafileden sadece 4 veli, bir müdür yardımcısı kurtulabilmişti. 25 öğrenci ise hayatını kaybetmişti.

‘HAYALLERİ ÇALDILAR’ 

Kıbrıs doğumlu şarkıcı Ziynet Sali’nin günlerdir gözüne uyku girmiyor. Ziynet, “İsias katilleri; bu depremde canımızı yakanlardan, gencecik umutları söndürenlerden, hayatları yarım bırakanlardan, hayalleri çalanlardan sadece birisi."

"Yaptıkları hileli binalarda canların gitmesine neden olanlar umarım cezalarını bulur. Çok üzgünüm. Geçmiyor, geçmeyecek” dedi.

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