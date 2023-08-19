Kıbrıs'ta 'yol çalışması' gerginliği: KKTC güçleri BM araçlarını dozerle kaldırdı

Birleşmiş Milletler (BM) Barış Gücü askerleri ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) güvenlik güçleri arasında bugün gerginlik yaşandı.

BM Barış Gücü askerleri, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’ni engellemek üzere sabah saatlerinden itibaren projenin başlanacağı alana beton bloklar yerleştirdi. Türk tarafının yetkililerini ve yol yapım araçlarını engellemek isteyen BM Barış Gücü askerleri, ayrıca araçlarını KKTC topraklarına park etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ise, BM kontrolündeki Yeşil Hat üzerinde yer alan Pile köyüne KKTC’den kolay ulaşımı sağlamak üzere uygulamaya konulan Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nden geri dönüş olmayacağını bildirdi.

Ertuğruloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nin son derece insancıl amaçlarla ve hiçbir art niyet olmadan hazırlandığını belirterek “Rum'un ve İngiliz üslerinin insafına terk edilen Kıbrıs Türk insanının hayatını kolaylaştırmak için böyle bir proje yapılmıştır.” ifadesini kullandı.

KKTC’nin bir yerden toprak çalma niyeti olmadığını vurgulayan Ertuğruloğlu, “Pile-Yiğitler Yolu Projesi’nden geri dönüş olmayacak. Bu proje tamamen insani bir projedir ve hiçbir art niyet içermemektedir. Komployla karşı karşıyayız. BM bizi engellemeye çalışmasın. Bu yolu biz yapacağız. Bitmiştir. Kararlılığımızdan geri adım atmayacağız.” değerlendirmesinde bulundu.

Ertuğruloğlu, BM Barış Gücü’nün Türk dostu bir örgüt olmadığını vurgulayarak KKTC olarak oyuna gelmeyeceklerini belirtti.

KKTC DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI’NDAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Pile köyünde yaşayan Kıbrıs Türklerinin KKTC topraklarına ve Pile'deki arazilerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Pile-Yiğitler yolu yapımına dün başlanıldığı belirtildi.

Bu yol yapım projesinin tamamen insani amaç taşıdığının altı çizilen açıklamada, “Hal böyle olmasına rağmen bugün BMBG askerleri tarafından bölgede emniyeti sağlamak amacıyla bulunan polisimize ve yol inşaat ekibine KKTC toprakları içinde fiziksel müdahalede bulunulmuş, yol yapımı engellenmeye çalışılmıştır. BMBG'nin bu olay sırasındaki tutumu kabul edilmezdir.” ifadesine yer verildi.

“GERGİNLİĞE BM ASKERLERİ VE PERSONELİNİN TUTUMU NEDEN OLDU”

Açıklamada, KKTC güvenlik güçlerinin BMBG askerlerine ve Birleşmiş Milletler (BM) araçlarına saldırıda bulunduğu yönündeki iddialar hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

“BMBG'nin açıklaması ve bazı ülkelerin benzer açıklamalarında, yaşanan durum çarpıtılmakta BM askerine ve araçlarına saldırıda bulunulduğu iddia edilmektedir. Bu iddialar asılsızdır. Sahada sadece polisimiz bulunmaktadır ve KKTC topraklarında bulunan polisimizin görevi yol çalışmalarını gerçekleştiren sivil ekibin güvenliğini sağlamaktır. Bölgede meydana gelen gerginlik BM askerleri ve personelinin tutumu ve yol yapımını sürdüren ekibimiz ve bu ekibin güvenliğini sağlayan polisimize yaptığı fiziksel müdahale ve engellemelerden kaynaklanmıştır.”

Pile-Yiğitler yolu projesinin 25 yıllık bir geçmişi olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Pile – Yiğitler yolu projesi hususunda Kıbrıs Türk tarafının yapıcı tutumu ve bu yönde yaptığı tüm çağrılara rağmen bugüne kadar Pile'de yaşayan vatandaşlarımızın günlük hayatlarını kolaylaştırıcı adımlar atılmamış ve iyi niyetimiz karşılık görmemiştir. Bu nedenle Ada'nın eşit ortağı olan Kıbrıs Türk tarafı Pile – Yiğitler Yolu'nun tamamlanması için gerekli çalışmaları, BMBG'yi bilgilendirmek suretiyle başlatmıştır.” değerlendirmesinde bulunuldu.

“BMBG’NİN TAVRI BM’NİN İTİBARINI VE İNANDIRICILIĞINI DA ZEDELEMEKTEDİR”

Açıklamada, “Öte yandan 1996 yılında, Rumlar tarafından bilinçli bir şekilde Türk arazileri istimlak edilmek suretiyle inşa edilen Larnaka-Dikelya-Ayia Napa yol yapımı ve yine 2004 yılında Rum tarafınca inşa edilen Pile-Voroklini yol yapımına Kıbrıs Türk tarafının tüm itirazları ve protestolarına rağmen sessiz kalarak izin vermiştir. BMBG'nin bugün Kıbrıs Türk tarafına karşı takındığı taraflı ve kabul edilemez tavır BMBG'nin ülkemizdeki varlığını sorgulatmakla kalmayıp Birleşmiş Milletlerin itibarını ve inandırıcılığını da zedelemektedir.” ifadelerine yer verildi.

BMBG’den Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum sergilenmesi çağrısı yapılan açıklamada, “KKTC’de Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetinden bilistifade mevcudiyetini ve faaliyetlerini sürdüren BMBG'den beklentimiz bu taraflı tavrını gözden geçirerek, Pile-Yiğitler yol yapımı çalışmalarımıza fiziksel müdahale ve engelleme çabalarına derhal son vermesi, söylem ve eylemlerinde Kıbrıs Türkleri ve Rumlara eşit mesafede bir tutum benimsemesi yönündedir” denildi.

KKTC BAYINDIRLIK VE ULAŞTIRMA BAKANI ARIKLI: DEVLET OLARAK GÖREVİMİZ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, yaptığı yazılı açıklamada, tamamen insani amaçlarla yapılan yol çalışmasının, BM Barış Gücü'nün tavrı nedeniyle geçici olarak durduğunu belirterek, “Pile’ye yol yapım çalışmaları devam ediyor. Ara bölgedeki Pile köyünde yaşayan vatandaşlarımızın daha güvenli, sorunsuz ve İngiliz Egemen Bölgelerine muhtaç kalmadan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne erişebilmeleri için Yiğitler-Pile Yolu Projesi’ni başlattık. Tüm engellemelere rağmen yol çalışması devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Pile köyünde 500 kadar Kıbrıslı Türk’ün yaşadığını vurgulayan Arıklı, bölgede yaşayanların birçok nedenden dolayı günlük olarak KKTC tarafına geçmek zorunlulukları bulunduğunu aktardı.

Arıklı, şunları kaydetti:

“İnsanlarımızın kuzeye daha güvenli ve sorunsuz bir şekilde ulaşmasını sağlamak devlet olarak bizim görevimiz. Pile sakinlerinin bize ilettikleri yoğun talepler üzerine hareket edilmiştir.”

Arıklı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’nın Yiğitler-Pile Yolu Projesi’nin 1997-1998 yılında Karayolları Dairesi tarafından gündeme geldiğine ve devamlı BM tarafından engellendiğine dikkati çekerek, projenin tamamlanmasıyla birlikte sadece Türklerin değil Pile’de yaşayan Rumların da Türk tarafına geçmek için kilometrelerce yol kat etmek zorunda kalmayacaklarının altını çizdi.