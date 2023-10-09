Kıbrıs'taki Pile-Yiğitler yolu konusunda mutabakata varıldı

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (BMBG) Misyon Şefi Colin Stewart tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Pile-Yiğitler'de devam eden durumu çözüme kavuşturacak düzenlemeler konusunda mutabakata varıldı. Halen birkaç yöntem tartışılıyor ancak çerçeve anlayışı bugün yürürlüğe girecek." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada mutabakatın detaylarına dair herhangi bir bilgi verilmedi.

BM Kıbrıs'ın, sosyal medya platformu X hesabından yapılan açıklamada da Stewart'ın şu ifadelerine yer verildi:

Bu çok iyi bir sonuçtur. Bu düzenlemelere, Pile'deki son krize karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuç getirmeye kararlı olan tüm ilgililerle yapılan son derece yapıcı görüşmeler sonucunda ulaşılmıştır. Kıbrıslı Rumların ve Kıbrıslı Türklerin endişeleri dikkatle ele alınmış ve tüm taraflarca iyi niyet gösterilmiştir. Bu görüşmeler, böyle bir anlayışa ulaşma konusunda kararlılık gösterilmesi halinde tarafların anlaşmazlıklarına nasıl makul ve karşılıklı olarak kabul edilebilir çözümler bulabileceklerine dair bir örnek teşkil etmiş ve Kıbrıs sorununa karşılıklı olarak kabul edilebilir bir çözümün ulaşılabilir olduğunu hatırlatmıştır.

Kıbrıs'ta bulunan İngiliz Yüksek Komiserliği, Fransa ve ABD’nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) bulunan Büyükelçilikleri, Pile konusunda varılan mutabakattan duydukları "memnuniyeti" dile getirdi.

İngiliz Yüksek Komiserliğinden üç misyon adına yapılan yazılı açıklamada, hem BM'nin hem de tarafların, Ada'nın her iki tarafında yaşayanların yararına olacak şekilde bir yol bulunmuş olması ve aynı zamanda bölgenin güvenliğinden de ödün verilmemesi hususunda gösterdikleri yapıcı tavrın desteklendiği kaydedildi.

KKTC tarafından Birleşmiş Milletler (BM) kontrolünde bulunan Yeşil Hat üzerindeki Kıbrıs Türklerinin de yaşadıkları Pile köyüne KKTC'den kolay ulaşımı sağlamak üzere insani nedenlerle Pile-Yiğitler Yolu Projesi hazırlanmış, 18 Ağustos'ta yol yapım çalışmalarının başlangıcında işçilere ve güvenlik görevlilerine BMBG askerleri, KKTC toprakları içinde müdahalede bulunmuştu.