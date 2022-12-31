Antik kentteki çeşme 1300 yıl sonra yeniden akacak

Burdur'un Ağlasun ilçesindeki Sagalassos Antik Kenti'nde 2010'da hizmete açılan 1800 yıllık Antoninler Çeşmesi'nin ardından Gölhisar ilçesindeki Kibyra'da 2016'da bulunan 2 bin yıllık anıtsal çeşme, Türk kazı ekibinin 4 aylık restorasyon çalışmasıyla ayağa kaldırıldı.

Gladyatörler şehri olarak bilinen Kibyra antik kentindeki çeşme 1300 yıl sonra yeniden akacak.

Kentin üçüncü terasındaki kalıntılar arasında bulunan 150'nin üzerinde orijinal mimari parça ve orijinal taş türünden üretilmiş 24 taklit bloğun yer aldığı iki havuzlu çeşmenin restorasyonu, Burdur Valiliği'nin katkılarıyla uzman bir ekiple tamamlandı.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden arkeolog ve antik kentin kazı ekibi başkanı Şükrü Özüdoğru yaptığı açıklamada, Türkiye'nin restore edilen iki büyük anıtsal çeşmeye sahip olduğunu ve her ikisinin de Burdur'da olduğunu söyledi.

23 yılında yapılan, 15 metre (50 fit) çapında ve 8 metre yüksekliğinde (26,2 fit üzerinde) kuleleri olan devasa çeşmenin Kibyra'da yaklaşık 600-700 yıl kullanıldığı biliniyor.