Kick boks maçında kavga ring dışına taştı

Kaynak: İHA
Kick boks maçında kavga ring dışına taştı

Antalya’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası’ndaki bir müsabakada, hakemin bir sporcuyu diskalifiye etmesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü

Olayda 1’i hakem 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de ifade için polis merkezine götürüldü.

Türkiye Kick Boks Şampiyonası (Büyükler ve Gençler) 21-28 Ocak 2025 tarihleri arasında Antalya Spor Salonu’nda gerçekleştiriliyor. 23 Ocak Perşembe günü gerçekleşen karşılaşmada ortalık birbirine girdi. İddiaya göre, müsabakada bir sporcunun diskalifiye etmesi sonucu başlayan tartışma sonrası bir anda ortalık karıştı. Ringde başlayan kavga ardından salona taştı.

Tekme ve yumrukların konuştuğu kavgada 1’i hakem olmak üzere 2 kişi yaralanırken, 2 kişi de ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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