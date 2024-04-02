Kiera Van Ryk Melissa Vargas'ı geçti

Kaynak: milliyet
Kiera Van Ryk Melissa Vargas'ı geçti
THY'nin Kanadalı yıldızı Kiera Van Ryk, Fenerbahçe Opetli Melissa Vargas'ı geçti.

Voleybolda Sultanlar Ligi'nde servis hızı ölçülmeye başlandı.

Sert servis vuruşlarıyla ve hızıyla Fenerbahçe Opet'e sayılan kazandırmasıyla ünlü Melissa Vargas bu kez geçildi.

Melissa Vargas'ın Fenerbahçe Opet'in THY ile oynadığı maçın ilk setinde kullandığı smaç servis hızı 103 km/h olarak ölçüldü.

Ancak Vargas'ı THY'nin pasör çaprazı Kiera Van Ryk geçti.

Kanadalı yıldız, servis atışında 104 Km/h hıza ulaştı.

Kiera Van Ryk, etkili servisleri ve 21 sayı yapmasına rağmen takımının yenilgisine engel olamadı.

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