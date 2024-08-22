Kiev’den Moskova’ya şimdiye kadar ki en büyük saldırı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Kiev’den Moskova’ya şimdiye kadar ki en büyük saldırı

21 Ağustos tarihinde Ukrayna güçleri tarafından Rusya’nın başkenti Moskova’ya en az 11 İHA saldırısı yapıldı. Rus yetkililer savaşında başından beri başkente yönelik en büyük hava aracı saldırısı olduğunu kaydetti.

Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaş, Ukrayna ordusunun Rusya topraklarındaki Kursk bölgesini ele geçirmesi ile daha kanlı bir savaş halini aldı. Savaşın başından beri zayiatı oldukça yüksek olan Ukrayna, Rusya’nın petrol rafineleri ve havaalanlarına karşı drone saldırılarında bulunarak karşılık veriyor.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin Rusya toprakları üzerinde 45 İHA’yı imha ettiklerini, bunlardan 11 tanesinin Moskova üzerinde olduğunu belirterek savaşından başından bu yana başkente en büyük İHA saldırısının engellendiğini açıkladı.

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