Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz atasözünün anlamı nedir?

Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işe yanlış veya uygun olmayan kişilerle başladığında, sonuçları istenmeyen şekilde biteceğini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

"Kendisi için doğru düzgün bir yol gösteri­ci bulamaya birinin başı beladan kurtulmaz" anlamına gelmektedir.

KILAVUZU KARGA OLANIN BURNU BOKTAN KURTULMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Osman ile ilişkini sürdürürsen hiçbir zaman ileriye gidemezsin, kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz"