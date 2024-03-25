Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz atasözünün anlamı nedir?
Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bir işe yanlış veya uygun olmayan kişilerle başladığında, sonuçları istenmeyen şekilde biteceğini anlatmak amacıyla kullanılmaktadır.

"Kendisi için doğru düzgün bir yol gösteri­ci bulamaya birinin başı beladan kurtulmaz" anlamına gelmektedir.

KILAVUZU KARGA OLANIN BURNU BOKTAN KURTULMAZ ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Osman ile ilişkini sürdürürsen hiçbir zaman ileriye gidemezsin, kılavuzu karga olanın burnu boktan kurtulmaz"

Son Haberler
Uzun yaşamın sırrı Viagra mı? Bilim insanları açıkladı Sağlık
Uzun yaşamın sırrı Viagra mı? Bilim insanları açıkladı
PKK'lılar tahrik için Türk mahallesine girdi. Belçika'da büyük gerginlik Dünya
PKK'lılar tahrik için Türk mahallesine girdi. Belçika'da büyük gerginlik
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama Yerel Haberler
Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama
Sovyetlerin Estonya Soykırımı 75. yılında anıldı Dünya
Sovyetlerin Estonya Soykırımı 75. yılında anıldı
Ekrem İmamoğlu: Onların tek önceliği var birincisi para ikincisi çıkar üçüncüsü bir kişiye yaranmak Gündem
Ekrem İmamoğlu: Onların tek önceliği var birincisi para ikincisi çıkar üçüncüsü bir kişiye yaranmak
Bursa Deniz Otobüslerinin 5 seferi iptal edildi Gündem
Bursa Deniz Otobüslerinin 5 seferi iptal edildi
Hırsız var uyarısını dikkate almadı soyuldu Gündem
Hırsız var uyarısını dikkate almadı soyuldu