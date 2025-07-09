Kiler Holding Başkan Vekili Vahit Kiler, Ali Mahir Başarır'ın iddialarını yanıtladı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’ın “Halkbank’tan 100 milyon dolar kredi aldı, ödemedi, sahibi olduğu AVM’yi borcu karşılığında bankaya devredip, sonra 48 milyon dolara geri aldı! 52 milyon dolar buhar oldu! Bir tek soruşturma yok!” iddialarına Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan vekili Vahit Kiler’den açıklama geldi. Kiler, “Başarır’ın şahsımla ilgili, hiçbir mesnete dayanmayan, sadece siyasi malzeme amacıyla ortaya atıldığı anlaşılan ve gerçeklerle hiçbir alakası olamayan, daha çok sıradan yalan algısı yaratan hakarethamiz sözleri üzerine aşağıdaki açıklamayı yapmamız kaçınılmaz hâle gelmiştir” ifadelerini kullandı.

SÖZCÜ’NÜN VE BAŞARIR’IN İDDALARI GÜNDEMDE YER ALMIŞTI

Sözcü'nün Eski AKP Milletvekili Vahit Kiler’in sahibi olduğu Sapphire AVM, borç karşılığı olarak 2019’da Halkbank tarafından 100 milyon dolara alındığı, 2023'te ise aynı yapı Kiler Holding’e 48 milyon dolara yeniden satıldığı iddiası gündemde yer almıştı. Konuya ilişkin, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’dan, “AKP’li eski vekil Vahit Kiler, Halkbank’tan 100 milyon dolar kredi aldı, ödemedi, sahibi olduğu AVM’yi borcu karşılığında bankaya devredip, sonra 48 milyon dolara geri aldı! 52 milyon dolar buhar oldu! Bir tek soruşturma yok!” açıklaması gelmişti.

KİLER HOLDİNG’TEN YALANLAMALAR GELDİ

Kiler Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Vahit Kiler ise iddialara ilişkin yalanlama geldi. Kiler Holding’ten yapılan açıklamada, işlemlerin döviz ile değil TL ile işlemlerin yapıldığı belirtilirken, “bugünün döviz kuru ile karşılaştırarak yanıltıcı “zarar” hesaplamaları yapmak, bu yolla hem kamuoyunu yanıltmaya hem de insanları itibarsızlaştırmaya çalışmak en azından edep adap dışıdır…” ifadeleri kullanıldı.

Holding diğer yalanlamalara ilişkin şu açıklamalara imza attı;

"Yalan 2:



2019’da bankalar ile yürütülen yapılandırma sürecinde, Kiler GYO'nun yaklaşık borcu, bankalarımızın önerisi üzerine bağımsız ekspertiz değerine uyularak Sapphire AVM ve Rezidans’taki taşınmazlar devredilerek kapatılmıştır. Bu işlem ile iddia edildiği gibi bankaların aleyhine değil, tamamen lehlerine bir yapı oluşturulmuştur. İddia ve hakaret sahibinin görmek istemediği bir olay da, kamu bankaları tarafından yapılan açıklamalarda, işlem sonucunda zarar oluşmadığı, tüm alacakların faizleriyle birlikte tahsil edildiği net şekilde beyan edilmiş olmasıdır...



Yalan 3:



Sapphire AVM, 2023 yılına kadar rezidansların satışını başarıyla gerçekleştirmiş olan banka tarafından uzun süre kamuya açık ilanlarla satışta tutulmuş, ancak yatırımcı ilgisi görmediği için elden çıkarılamamıştır. Taşınmazın operasyonel yükünü hafifletmek amacıyla, Halkbank yönetimi tarafından geri satış önerisi Kiler Grubu’na iletilmiştir. Kiler’in talip olduğu doğru değildir. İşlem, bağımsız ekspertiz raporları doğrultusunda, banka tarafından belirlenen koşullarla ve tamamen TL bazlı ve şeffaf şekilde gerçekleştirilmiştir."



“GERİ ALIM İŞLEMİ YALNIZCA AVM İLE SINIRLI KALMIŞTIR”

“Halkbank Genel Müdürü’nün kamuya açık beyanlarında da bankanın bu işlemden zarar etmediği, aksine alacaklarının tamamını, faizleriyle birlikte fazlasıyla tahsil ettiği açıkça ifade edilmiştir” denilen açıklamada önemli bir noktaya dikkat çekildi. Açıklamada, “2019’daki borç yapılandırmasında, bankalara yalnızca Sapphire AVM değil, rezidans bağımsız bölümleri de devredilmiştir. Oysa 2023’te gerçekleştirilen geri alım işlemi yalnızca AVM ile sınırlı kalmıştır. Dolayısıyla, iki işlemin doğrudan ve yüzeysel biçimde karşılaştırılması ne teknik olarak doğrudur ne de hakkaniyetlidir” denildi.



“BANKALARIN ALACAKLARI EKSİKSİZ TAHSİL EDİLMİŞ, KAMU ZARARI OLUŞMAMIŞTIR”

Sonuç alarak her iki işlemin yasal, şeffaf, denetime açık ve kamu yararını gözeten şekilde gerçekleştiğini aktarılırken, “bankaların alacakları eksiksiz tahsil edilmiş, kamu zararı oluşmamıştır. Kur ve oran manipülasyonuna dayalı yorumlar, teknik olarak geçersizdir ve sadece algı operasyonuna hizmet etmektedir. Her türlü yasal hakkımızı kullanacağımız gerçeği bir yana, Ali Mahir Başarır’a düşen sorumluluk ise, tabii eğer müfteri durumuna düşmek istemiyorsa, şahsımdan, Kiler Holding’ten ve bankadan özür dilemesidir. Biz ise Kiler Grubu olarak; şeffaflık, hesap verebilirlik ve finansal sorumluluk ilkelerinden ödün vermeden çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyumuzla saygıyla paylaşırız.” ifadeleri yer aldı.