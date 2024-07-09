Kılıçdaroğlu 1 yıl sonra kum saatiyle kameralar karşısına geçti: Bana ajan diyenler…

CHP’de 13 yıl genel başkanlık yapan Kemal Kılıçdaroğlu, son genel seçimleri öncesinde evinin mutfağında çektiği videolara benzer bir video yayınladı.

1 yıl sonra kameralar karşısına geçen Kılıçdaroğlu, ülke ekonomisine ilişkin eleştiriler sıraladı.

KUM SAATİ VE KİTAPLAR

Kılıçdaroğlu’nun masasındaki detaylar da dikkat çekiciydi.

Paris'te Devrim Meydanı'nda giyotinle idam edilen Fransız siyasetçi Maximilien Robespierre, Kentsel Dönüşüm, Arazi Yönetimi, Deprem ve Yapı, Kazım Karabekir ve Cumhuriyet Halk Partisi Yıllığı gibi kitaplar yer aldı.

Ayrıca kitapların hemen yanında bir de kum saati bulunuyordu.

“NASIL BATIRDIKLARINI ANLATMAK İSTİYORUM”

“Bazı unuttuğunuz şeyleri sizlere tekrar hatırlatmak ve artık sorgulatmak istiyorum… Ekonomi Bakanı'da dinlesin!” diyen Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Sevgili yurttaşlarım, bugün size sesleniyorum. Bu ülkenin açlık sınırı altında yaşamaya mahkum edilen emeklileri, ekini para etmeyen çiftçileri köylüleri, geçinemeyen işçileri memurları, çocuğunu okutmakta zorluk çeken anne babaları, kirasını ödeyemeyen 11 milyon kiracı ailesi ve umudunu yitirmiş gençleri sizlere sesleniyorum. Sizlere cevaplamanızı istediğim bazı sorular sormak, hem de sizlerden çalarak bu ülkenin ekonomisini nasıl batırdıklarını anlatmak istiyorum.”

“BANA AJAN DEDİLER…”

Nazım Hikmet’in “Akrep Gibisin” şiirden “Demeğe de dilim varmıyor ama —kabahatin çoğu senin, canım kardeşim!” mısrasını okuyan Kılıçdaroğlu, “Sizlere biraz da sitem etmek istiyorum. Kılıçdaroğlu dış devletlerin ajanı dediler, SSK'yı batırdı dediler, montaj videolar yaptılar. Siz de inandınız” ifadelerini kullandı.