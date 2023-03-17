Kılıçdaroğlu 2 parti lideriyle görüşecek

CHP lideri ve Millet İttifakının Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün iki siyasi partiye ziyarette bulunacak.
Seçim maratonunun başlamasıyla, siyasi liderlerin programları da belli olmaya başladı.
Kılıçdaroğlu’nun bugün Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır ve Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş’ı ziyaret edeceği öğrenildi.
TİP VE SOL PARTİ'YE GİTMİŞTİ
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığının açıklanmasından önce Sol Parti ve Türkiye İşçi Partisi'ni ziyaret etmişti.
SOL Parti Başkanlar Kurulu Üyesi Önder İşleyen ve TİP Genel Başkanı Erkan Baş ile görüşmüştü.