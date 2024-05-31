Kılıçdaroğlu 38 yıllık arkadaşına hakkını helal etmedi

Düzenleme: Kaynak: Elips Haber
Kılıçdaroğlu 38 yıllık arkadaşına hakkını helal etmedi

CHP’nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 38 yıl birlikte çalıştığı arkadaşına hakkını helal etmedi.

CHP’nin eski lideri Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde katıldığı KRT kanalında sırtından hançerlendiğini söyleyerek, şu an CHP yönetiminde bulunan bazı isimlere de tepki göstermişti.

Ekrem İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu’nu aramasına rağmen telefonlarına çıkmadığını ifade etmişti. Kılıçdaroğlu’nun kurultaydan sonra birçok kişinin arkasından iş çevirdiğini, bu nedenle birçok ismin telefonuna çıkmadığı belirtiliyor.

1986 YILINDAN BERİ BİRLİKTE ÇALIŞIYORLARDI

Kılıçdaroğlu'nun TBMM’de Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Şükran Kütükçü, 1986 yılından beri Kılıçdaroğlu’nun ile birlikte çalışıyordu.

Kütükçü, vekil ve belediye başkanları listesi üzerinde etkili oluyordu. CHP Genel Merkezi’nde özel kalem müdürlüğüne geçmek istediği Kılıçdaroğlu’nun kabul etmemesinden sonra değişimcilerden yana saf alan Kütükçü, Kılıçdaroğlu ile ters düştü.

TELEFONLARINA ÇIKMIYOR

ElipsHaber'den Muhammed Vefa'nın haberine göre 38 yıllık çalışma arkadaşı Kütükçü’nün telefonlarını açmayan Kılıçdaroğlu’nun, bütün görüşmelerini ve programlarını organize eden Kütükçü’ye hakkını helal etmediğini her fırsatta söylediği iddia ediliyor.

Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresine en yakınında bulunan bazı isimlerin gelen delegeleri kendisiyle görüştürmediğini söyleyerek, Şükran Kütükçü’yü işaret ettiği konuşuluyor.

Kılıçdaroğlu, Şükran Kütükçü olayından sonra kendisine gelen maillerin başka kişilere ulaştırıldığı endişesi nedeniyle, mail şifresini değiştirdiği ortaya çıktı.

Kütükçü söz konusu durumdan dolayı Kılıçdaroğlu’nu birçok kez yakalayıp özür dilemesine rağmen Kılıçdaroğlu’nun kendisine dönüp bakmadığı söyleniyor.

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