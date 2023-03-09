AKP'li Bülent Turan için ‘100 bin imza’ kampanyası başlatıldı. ''Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum'' demişti

Millet İttifakı'nın ortak aday olarak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu belirlemesinin ardından AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan’ın 2020 yılında yaptığı, "Kılıçdaroğlu aday olursa ben de aday olurum" açıklaması yeniden gündem olmuştu.

Konuya ilişkin yaptığı açıklamada bunun bir 'ironi' olduğunu savunan Turan, "Bizim için en iyi aday hep Kemal Kılıçdaroğlu'ydu" ifadelerini kullandı.

ADAYLIĞI İÇİN İMZA KAMPANYASI

Turan'ın son açıklamasının ardından ise Gelecek Partisi Çanakkale İl Başkanlığı’ndan bir hamle geldi. İl Başkanı Vahap Özsüer, Turan için 100 bin oy imza kampanyası başlattıklarını duyurdu.

STAND AÇTI, DESTEK İSTEDİ

Önce Change.org'da kampanya başlatan Özsüer, kentte stand da açarak yurttaşlardan destek istedi. Özsüer'in sosyal medya hesabından paylaştığı videoda yurttaşların imza attığı görüldü.

NE OLMUŞTU?

Turan, Kılıçdaroğlu'nun Meclis’teki bütçe görüşmelerinde hükümetin 2021 yılı bütçesini eleştirdiği sırada AKP sıralarından gelen "Aday ol aday" sözlerine, “Benim aday olamayacağımı size kim söyledi. Kim söyledi? Ben ne istiyorum. Ben tek adam rejimi istemiyorum. Ben ülkesinde esnafın ensesinde boza pişiren bir yönetim istemiyorum. Ben parlamenter sistem istiyorum. Demokratik, halkçı parlamenter sistem istiyorum. Ben her kuruşun hesabını veren bir siyaset anlayışı istiyorum" yanıtını vermesine ilişkin konuşmuştu.

Kılıçdaroğlu’nun "kürsü heyecanına kapıldığını" öne süren Turan, şunları söylemişti:

"Kılıçdaroğlu cumhurbaşkanı adayı olamaz, bu kadar net. Kürsü heyecanıyla bir anlık ifadeydi o. Göreceksiniz ki bu sözleri revize edilecek. Bir defa Kılıçdaroğlu’nu kaset operasyonu ile genel başkan yapanların izni ve talimatı olmadan aday olacağını açıklaması beklenmez. Siyasi dostlarına rağmen aday olamaz. Kılıçdaroğlu siyasette aday olmak, lider olmak için genel başkan olmuş biri değil. İlan ediyorum, Kemal Kılıçdaroğlu 2023’te cumhurbaşkanı adayı olsun ben de Çanakkale milletvekili Bülent Turan olarak Cumhurbaşkanlığı'na adayım.”