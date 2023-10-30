Kılıçdaroğlu: Benden bekleneni yapacağım

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" dedi.

Kılıçdaroğlu: Benden bekleneni yapacağım

Gazeteci İsmail Küçükkaya, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile geçtiğimiz cuma günü yaptığı görüşmeyi anlattı.

Küçükkaya, Halk TV'deki programında Kılıçdaroğlu'na seçim sonuçları ve kurultaya ilişkin soruları yönelttiğini aktardı.

Kılıçdaroğlu, 4-5 Kasım tarihinde genel başkanın seçileceği kurultayda kendisinin açısından bir sorun olmadığını belirtti.

Küçükkaya'nın "Değişim yapacak mısınız?" şeklindeki sorusuna Kılıçdaroğlu, "Evet, değişim yapacağım. Kurultayın hemen arkasındaki Tüzük Kurultayı'na dikkat edin. Kamuoyunun benden beklediği değişimi yapacağım" cevabını verdi.

14-28 Mayıs tarihlerindeki seçimlerin sonuçlarını da değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Tabii ki birtakım hatalar oldu ama bu seçimde devlet imkanlarının nasıl kullanıldığı, neler yapıldığı, hangi oyunlara ve hilelere başvurulduğunu konuşmamız gerekir" ifadelerini kullandı.

İlgili Haberler
Kemal Kılıçdaroğlu'nun İmamoğlu planı ortaya çıktı
Özgür Özel’den Kılıçdaroğlu’na sert tepki. Padişah benzetmesi
Öne Çıkanlar
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
29 Ekim 1923 Cumhuriyet Bayramı’nın anlam ve önemi nedir? 29 Ekim’de Cumhuriyet nasıl ilan edildi?
Son Haberler
Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. Herkes o 34 saniyeyi konuştu Gündem
Hahambaşı'nın Erdoğan'a sarılması gündem oldu. Herkes o 34 saniyeyi konuştu
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var Yaşam
Yolcu otobüsü bariyere çarptı. Yaralılar var
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 21 trilyona ulaştı Ekonomi
Bankacılık sektörünün büyüklüğü 21 trilyona ulaştı
40 meslek için erken emeklilik piyangosu! SGK tek tek açıkladı Ekonomi
40 meslek için erken emeklilik piyangosu! SGK tek tek açıkladı
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı Magazin
Hadise Atatürk’ün kıyafetleriyle sahneye çıktı
Bakan Güler, NATO heyeti ile görüştü Gündem
Bakan Güler, NATO heyeti ile görüştü
Askeri araçlar geri çekildi. İsrail geri adım mı atıyor Dünya
Askeri araçlar geri çekildi. İsrail geri adım mı atıyor