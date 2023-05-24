Kılıçdaroğlu broşürü dağıtan yaşlı kadın neden onu desteklediğini açıkladı

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu adına seçim çalışması yapan yaşlı kadın sosyal medyada trollerin hedefi haline gelmişti. Kadın, neden Kılıçdaroğlu’nu desteklediğini açıkladı.

Yaşlı kadın, “Niye destekliyorsun Kemal Kılıçdaroğlu’nu?” sorusuna yanıt verdi ve şu ifadeleri kullandı:

“Vatan elden gidiyor. Topraklarımız satılıyor. Çocukların, gençlerin geleceği için ben buradayım. Bu adam çok yalan söylüyor. Kılıçdaroğlu’nun resmini koymuş, arkaya da “haydi haydi” diyor. Müslüman yalan konuşmaz.

Müslüman adaletli olur, hırsız olmaz. Ne diyeyim daha başka? Allah hidayet versin bunlara.

Ben kimseye beddua etmem. Rabbim onlara dönüş versin. İnşallah kazanacağız. Birinci turda aldık da hırsızladılar. İyi biliyorum bunu ben.“



"ALLAH SENİ HELAK ETSİN"

Türkiye Kızılay Derneği Yönetim Kurulu yedek üyesi ve Koza Holding'in CEO'su Mahmut Çelik ile Saadet Partisi Avrupa Kadın Kolları Halkla İlişkiler Başkanı Merve Nalbant arasındaki sosyal medya tartışması büyük yankı uyandırdı.

Tartışma, Saadet Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na oy isteyen yaşlı bir kadının fotoğrafının paylaşılmasıyla başladı.

Merve Nalbant, sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğrafın altına, "Teşkilatımızın elleri öpülesi teyzeleri, cumhurbaşkanı adayımız Kemal Kılıçdaroğlu için sahada.

Allah senden razı olsun" mesajını ekledi.

Bu paylaşımın altına yorum yapan Mahmut Çelik ise, "Allah seni ve senin gibileri helak etsin" ifadesini kullandı.



Nalbant, Çelik'e verdiği yanıtta, "Oooo en Müslüman, en vatansever sizsiniz. Bravo! Yahu siz kimsiniz" şeklinde tepki gösterdi.