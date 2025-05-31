Kılıçdaroğlu büyük ihaneti affetmedi, 3 isimle yollarını ayırdı! Öfkeden deliye döndü...

Kurultay tartışmaları sürerken bomba bir iddia ortaya atıldı. 12 Punto’da yer alan haberde Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakınlığıyla bilinen üç isimle bağlarını kopardı.

ÜÇ İSMİ SİLDİ İDDİASI

Eski Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine yakınlığıyla bilinen üç isimle yollarını ayırdı. 12 Punto’nun edindiği bilgiye göre; eski CHP Genel Başkan Yardımcısı Eren Erdem, gazeteci Gökhan Özbek ve Kılıçdaroğlu’nun özel koruma müdürü ile ilişki sonlandırdı.

EREN ERDEM EN YAKININDAKİ İSİMDİ

Haziran 2015 ve Kasım 2015 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e giren Eren Erdem, 2023 yılında yaklaşık beş ay süreyle CHP Genel Başkan Yardımcılığı görevinde yer almıştı. Parti içinde iletişim politikalarının yürütülmesinde etkin rol üstlenen Erdem, kamuoyunda Kılıçdaroğlu’na en yakın isimler arasında yer alıyordu.

ÖZBEK İDDİALARI YALANLADI

23 Derece adlı haber platformunun kurucusu olan gazeteci Gökhan Özbek hakkında son dönemde kamuoyunda dikkat çeken bir iddia gündeme gelmişti. Özbek hakkında son dönemde kamuoyunda dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında adı geçen “Çınar” kod adlı gizli tanığın Özbek olduğu iddia edilmişti. Özbek, söz konusu iddiayı kamuoyuna yaptığı açıklamayla sert bir dille yalanlamıştı.

KORUMA MÜDÜRÜ DIŞARIYA BİLGİ Mİ SIZDIRDI?

Kılıçdaroğlu’nun özel koruma müdürü ile yollarını ayırmasının arkasında ise bazı özel bilgilerin dışarı sızdırıldığına dair değerlendirmelerin olduğu belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, bilgilerin sızmasından koruma müdürünü sorumlu tuttuğu aktarılıyor.