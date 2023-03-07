Kılıçdaroğlu CHP eski Genel Başkanlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, büyük lokma yiyeceklerini ancak artık büyük laf etmeyeceklerini belirterek, "Dostlarımız bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz ve bir gün tüm bunlar geçecek, şafak tatlı bir gülümsemeyle doğacak." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, hep birlikte yeni başlangıç için var olan bütün sıkıntıları aşmak istediklerini, bunları yaptıkları zaman güzel, görkemli ve şahane bir Türkiye'yi yeniden inşa edeceklerini söyledi.

Bugün çok kısa bir konuşma yapacağını belirten Kılıçdaroğlu, "Grup kürsümüze, bu kürsüye veda etmek için bugün buradayım. Bu satırları kaleme almak benim için de hiç kolay olmadı. Tüm yaşanmışlıklarımızı arkada bırakarak bu kürsüye veda etmek pek de kolay olmuyor. Bu salon, bu kürsü aslında benim evim, sizler de benim yol arkadaşlarımsınız. Size son kez bu kürsüden bakmak istiyorum; hoş geldiniz, şeref, onur verdiniz." ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu'nun bu sırada duygulandığı ve gözlerinin dolduğu görüldü.

"Biliyorum sarayın yol arkadaşı olmak kolaydır, orada para, pul, şan şöhret, güç, kibir, nefse teslim olmak, haram, günah vardır. Zulüm kokar o sarayın dar koridorları." diyen Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bay Kemal'in yol arkadaşı olmak ise hiç kolay değil, zordur. Bay Kemal'in yol arkadaşlığı ızdıraplıdır, uzun ve ince bir yoldur, tehlikelerle doludur. Başınıza her an, her şey gelebilir, her sabah 'ya nasip' diyerek ailelerinizden ayrılırsınız. Parası, pulu da yoktur Bay Kemal'in. Sarayı da yoktur. Başına her şey gelmiştir, hakkında her türlü algı yapılmıştır ama yine de Bay Kemal'in yolunda sizinle yürümek gibi bir onuru ve şerefi taşıyorum. Birlikte yürüyeceğiz. Sizler Bay Kemal ile beraber yürümeye karar verdiniz, bu yolu seçtiniz. Sizin bu tercihinizi yüreğime yazdım. Bay Kemal'in sizler gibi gerçek dostları vardır. Bay Kemal ile yürümek akıldan öte bir yürek işidir. O büyük yürek de siz de var. Bu nedenle hepinizi yürekten kutluyorum. Bay Kemal'in şansı da budur; sizin o kocaman yüreğiniz. Başınızı hep dik tuttunuz, karanlığın üzerinizi kaplamasına asla izin vermediniz ve bugün zalimlerin tahtlarını yıkmaya çok yakınız, buna inanın. Sizin gibi yol arkadaşlarımız olduğu için onur ve gurur duyuyorum. Allah hepinizden razı olsun, hakkınızı helal edin."

-"Bu deliliği hep birlikte yapacağız"

Kılıçdaroğlu, saraylıların her şeyi varmış gibi görünüp hiçbir şeyleri olmadığını, kendilerinin ise her şeyleri olduğunu, mazlumlar için atan kocaman yürekleri bulunduğunu dile getirdi.

Grup kürsüsünden, yıllarca mazlumların acı feryatlarının duyurulduğunu ve tüm Türkiye'ye aktarıldığını anlatan Kılıçdaroğlu, "Bu kürsüde insanlarımızın onuru ve demokrasimizin kaderi adına son kez konuşuyorum dostlarım; umutluyum be dostlarım, gerçekten umutluyum." dedi.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, her gün, Türkiye'de herkesin yenilenmiş gibi uyanacağı bir günü, dünyayı hayal ettiğini, yelkenleri hareket ettirecek rüzgarları, kendilerine doğru uçan özgür kuşları düşündüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Bu deliliği hep birlikte yapacağız, hep beraber yapacağız. İYİ Parti'nin Sayın Genel Başkanı Meral Akşener ile yapacağız bu deliliği. Çünkü Meral Hanım merttir, büyük mücadeleler veriyor. Ve bu bilinsin istiyorum. Ana kucağını da çok iyi bilir, yeri geldiğinde masaya yumruk vurmasını da çok iyi bilir. Ona müteşekkir olduğumu bütün dostlarımın bilmesini isterim. İlk görüş ayrılığında bazı insanlar, bilakis kendisini hiç tanımayan bazı insanlar, söylenmemesi gereken şeyleri söylediler. Vallahi de hiç tanımamışsınız, tanıyın. Şunu da söylemeden geçemeyeceğim; gerekirse yumruğunu masaya vurur diyorum ya arada bir ülkücü damarı tutar. Bunu da gayet iyi biliyorum."

-"Yeniden yolumuza döndük"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun bilge ve cesur olduğunu ifade eden Kılıçdaroğlu, "Yüreği cesaretle dolu olanın yolu hep aydınlık olur. Bu bilge, Türkiye'nin yolunu aydınlatmaya devam ediyor. O hepimizin iyi tanıması gereken siyasi bir aktör ve bilgedir. Ona da selam ve sayglarımızı iletiyoruz. Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu ile de bitireceğiz bu deliliği. Ahmet Bey'in gerçekten de güçlü bir entelektüel birikimi var. O, bu süreci toparlayanların başında gelir. Yeniden yolumuza döndük. Günlerdir uyumuyor bu lider, bilin istiyorum. O da çorbada tuzu olan çok değerli bir insan." diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan gibi genç bir liderle Türkiye'nin perişanlığına son vereceklerini belirten Kılıçdaroğlu, "Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Bey ile de bu deliliğe son vereceğiz. Menderes ve Demirel'in gençliği vardır onun yüzünde de yüreğinde de. Yürür karanlığın üzerine, bilin istiyorum. Yürekli, cesur ve genç bir liderdir." dedi.

Kılıçdaroğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"İki kişi daha var. O iki kişiyi siz de gayet iyi ve yakından tanıyorsunuz. Bu kürsüde söylemiştim, tam karşıda oturuyordu; evladım Ekrem İmamoğlu. O da yanımda olacak. Yıllardır çokça omuz omuza verdiğimiz, birbirimizi koruyup kolladığımız, en zor zamanlarda birbirimizden güç aldığımız dostum Mansur Yavaş... O da buradadır. Büyük lokma yiyeceğiz ama artık büyük laf etmeyeceğiz. Dostlarımız bilsin ki öleceksek bu vatana olan aşkımızdan öleceğiz ve bir gün tüm bunlar geçecek, şafak tatlı bir gülümseme ile doğacak. Birbirimize bakacağız, birbirimizi kucaklayacağız, 'başardık' diyeceğiz. Hakkınızı helal edin dostlarım. Haydi Bismillah."

- Eski CHP Genel Başkanlarıyla görüştü

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, partisinin Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, CHP'li milletvekilleri ve partililerce Şeref Kapısı önünde karşılandı.

Meclis'teki makamında eski CHP Genel Başkanları Altan Öymen, Hikmet Çetin ve Murat Karayalçın ile görüşen Kılıçdaroğlu, daha sonra partisinin grup toplantısına son kez katıldı.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilen Kılıçdaroğlu, Türk Bayraklarıyla donatılan Grup Toplantı Salonu'na "Cumhurbaşkanı Kılıçdaroğlu" ve "İktidar, iktidar" sloganlarıyla girdi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Kılıçdaroğlu'nu, konuşması için kürsüye, "13. Cumhurbaşkanımız, buyurun" sözleriyle davet etti.