Kılıçdaroğlu CHP'nin kazanma nedenlerini açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Kılıçdaroğlu CHP'nin kazanma nedenlerini açıkladı
Yerel seçimlerde birçok büyükşehir belediyesini kazanan ve birinci parti olarak çıkan CHP'nin kazanma nedenlerini Kılıçdaroğlu açıkladı.

31 Mart seçim sonuçlarının yankıları devam ediyor. CHP 1977’den sonra ilk defa seçimlerden birinci parti olarak çıktığı biliniyor.

CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu seçim sonrasında KRT'den Zübeyde Sarı'ya ilk açıklamalarını yaptı.

Kılıçdaroğlu'na göre CHP'nin kazanma nedenleri şu şekilde olduğu bildirildi:

“Küskün AKP seçmeni sandığa gitmedi.

Küskün olan seçmen oyunu DEVA, Gelecek gibi partilere vermek istemedi.

Kürtler CHP'ye oy verdi.”

Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

“Birinci neden AK Parti'ye küskün olan seçmenin sandığa gitmemesi.

İkinci neden, seçim iki parti arasında geçti, AK Parti ve CHP. AK Parti'ye küskün olan seçmen DEVA, Gelecek, İYİ Parti veya Saadet'e oy vermek istemedi. Oylarını kazanma ihtimali olan partiden yana kullandılar.

Üçüncü neden ise Kürt seçmenin CHP'yi tercih etmesi. Kürtlerle geçmişte kurduğumuz ortaklaşma zemini ve diyalog bu zemini oluşturdu. Van'da ve Diyarbakır’da yapılan toplantılar bunda etkili oldu”

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