Kılıçdaroğlu: Devlet hazırlık yapar, tedbir almak zorundadır. Devlet hazırlıksız yakalandım diyemez

ANKA'nın haberine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte deprem bölgesinin çeşitli illerden gelerek ABB Misafirhanesi’ne yerleşen depremzede ailelerle Ankara'da bir araya geldi. Kılıçdaroğlu, Öztunç ve Yavaş depremzedelerin sıkıntılarını dinledi.

Kılıçdaroğlu “Devlet, 'ben hazırlıksız yakalandım' diyemez. Çünkü, devlet hazırlık yapar. Tedbiri almak zorundadır. Ama işte alınmayıp da deprem oldu. Ee, depremin olacağı belli. Bilim insanları söylüyor. Hatta artçı depremlerin olduğu söyleniyordu. Olur mu olmaz mı diye derken arka arkaya artçı depremler geliyor" dedi.

"ÇADIRDA 100 KİŞİ KALIYOR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş’ın dinlediği bir depremzede, “Benim köyümden durmadan arıyor akrabalarım. Çadır yok. Kalabalık, 100 kişi. Askeriye bir çadır vermiş kendilerine, 100 kişi kalıyorlar. Nerede kalacaklar, nerede yatacaklar? Olacak iş değil. Hadi biz geldik, sağ olsun başkanım bizi misafir etti. Kalıyoruz ama oradakiler çok perişan” diye sitem etti.

Mansur Yavaş, depremzedeye hangi köy olduğunu sorarak bölgeye yarın çadır göndereceğini söyledi.

"KADIN VE ÇOCUKLARI KONTEYNERE YERLEŞTİRDİK"

Bir depremzede “Ben resim tuvali üreticisiyim. Benim ağaç üretim atölyem yıkıldı. Böyle depo gibi paketleme alanım ayakta kaldı. Orası da biraz sıkıntılı. Oradaki güvenlikçi arkadaşlara sordum. Başlayıp ve yıkılması 15 saniye falan sürmüş. Deprem sabah saatlerinde oldu. Ama iyi ki de öyle oldu diyeceğiz çünkü gündüz saatlerinde olsa hep iş yerleri var. Alışveriş yapan insanlar var. Biz mesela atölyedeyiz. Bizim olduğumuz sıra komple gitti. Hal civarı dümdüz. Oralar çok sıkıntılı" dedi.

Aynı depremzede "İkinci gün itibarıyla, abimle mesela aramızda 2 km var. Ben abime araçla ulaşamadım. Kitlenmişti zaten. Yapılacak tek bir şey vardı. Benim atölye vardı, oraya sığınmaktı. Orada hiç olmazsa tuvale kullanacağım ağaçlar vardı, onları yakar ısınırım diye düşündüm. Oraya sığındık. Sonra eşe, dosta kime ulaşabilirsek, açıkta kalan kim varsa oraya çağırmaya başladım. Orada küçük bir konteyner vardı, önceden yapılmış. 17-18 çocuğu ve bayanları oraya yerleştirdik” diye konuştu.

Tuval üreticisi depremzede, Kılıçdaroğlu’na “Bundan sonraki süreç ne olacak? İşte o bizi derinden üzüyor” diye sordu. Kılıçdaroğlu, depremzedeye şöyle cevap verdi:

“SOSYAL DEVLETİN AYAĞA KALKMASI LAZIM”

"Evlerin, iş yerlerinin yapılması lazım. Esnaf biraz sıkıntıda, çiftçi de çok sıkıntıda. Toprağı ekmesi lazım. Gübre, tohum alması lazım. Biraz o konulara girmek gerekiyor. Mısır ekilecek şimdi, tohum bulamıyorlar. Bazılarının traktörleri enkazın altında kaldı. Onlara bir yardım yapmak gerekiyor. Yani sosyal devletin ayağa kalkması lazım. Bu yardımı yapması lazım.”

“EL BİRLİĞİYLE MARAŞ’I KALDIRACAĞIZ AYAĞA”

Tuval üreticisi depremzede ise şöyle konuştu:

“Benim depomun yıkılmayan taraflarında malzememi arabaya yükledim, geldim. 2-3 gün evvel Maraş’taydım. Ne kurtarabilirsem onu getirdim. Herkes bu dertte. Özellikle üretim, sanayi konusunda çok sıkıntı var. Allah yardımcımız olsun. Sonuçta bunu kaldıracak olan yine biziz. Tamam, şu an buradayız ama herkes psikolojik olarak hazırlandığı zaman el birliğiyle Maraş’ı kaldıracağız ayağa.”

“MARAŞ DEPREM BÖLGESİ DİYE SÖYLÜYORLARDI”

Tuval üreticisi depremzede, “Ben 2006 yılında, Coğrafya bölümünden mezun oldum. Bizim o zamanki hocalarımız, Maraş bir deprem bölgesi diye bangır bangır söylüyorlardı. Maraş’ta çok büyük bir şey bekleniyor. Herkes aynı şeyde mutabıktı ama sonuç acı oldu” diye konuştu.

Öztunç, depremzedeye katılarak, “Ben 2020’de basın toplantısı yapıp söylediğimde mevcut belediye başkanımız cevap verdi bana. ‘CHP zihniyeti milleti korkutuyor’ dedi. Ben bu konuda üç defa açıklama yaptım. Defalarca hocalar uyardı” diye konuştu.

"EKSİ 27 DERECEYİ GÖRDÜ"

ABB Başkanı Mansur Yavaş, “12 Şubat Mahallesi var onun karşısında 6 dönüm yer gösterdiler, 50 dönüme çıktık. Oradaki çadırlarda kalanlara hizmet veriyoruz. Onların banyosu, suyu, çocukların oyun alanı falan derken çok sayıda iş makinemiz var orada. Oradaki okullara ve insanlara yardımcı oluyoruz” diye konuştu.

Yavaş, deprem bölgesine silaj gönderdiklerini söyledi. Kılıçdaroğlu, Yavaş için “Mansur Başkan, Ankara’da çok şey yaptı. Çiftçiye akaryakıttan gübreye çok şey verdi” dedi.

Bir depremzede, “Soğuktan insanların ayakları arabada tutmaz oldu. Hiç yürüyemez oldu” dedi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ali Öztunç ise “İkinci gün, Kuzey Elbistan tarafı gece -27 dereceydi” diye yanıt verdi.

“DEVLET 'BEN HAZIRLIKSIZ YAKALANDIM' DİYEMEZ”

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “Devlet, 'ben hazırlıksız yakalandım' diyemez. Çünkü, devlet hazırlık yapar. Tedbiri almak zorundadır. Ama işte alınmayıp da deprem oldu. Ee, depremin olacağı belli. Bilim insanları söylüyor. Hatta artçı depremlerin olduğu söyleniyordu. Olur mu olmaz mı diye derken arka arkaya artçı depremler geliyor. Mal, canın yongasıdır. Çadır istiyor mesela. Çadırkente gitmek istemiyor, evimin yanında olsun diyor. Evinde eşyası, barkı bir şeyi var. Birisi gelip çalmasın diye, orada yakınında olsun diyor çadırım. Ben burada bekleyeyim, diyor. Ona da saygı göstermek lazım. Sonuçta bu insan ne yapacak, nasıl geçinecek?”

“YATAKTA DÖNERKEN YİNE Mİ DEPREM OLUYOR DİYORUM”

Depremzede bir kadın, “Şu anda ben televizyonda izlediğim kadarıyla ne Maraş’ı görmek istiyorum ne de gitmek istiyorum. Deprem olduğunda ben ayaktaydım. Daha ben o sıkıntıyı atlatamadım. Yatakta şöyle dönerken yine mi deprem oluyor diyorum, yine mi buluyor bizi diyorum. Daha atamadım kafamdan” dedi.

Maraşlı depremzede, “Psikoloji öyle bir şey ki. O hengamede babayı sırtıma aldım, annemi bir taraftan çekiyorum. Allah güç kuvvet veriyor o şekilde. Allah gerçekten hiç kimseye yaşatmasın, öyle bir korku yok yani” diye konuştu. Depremzedenin annesi ise “Beni o merdivenlerden indirmek o şekilde çok zor oldu” dedi.

Bir depremzede, “Benim köyümden durmadan arıyor akrabalarım, ‘çadır yok' diye" sözleriyle sitem etti. Mansur Yavaş ise hangi köy olduğunu sorarak bölgeye yarın çadır göndereceğini söyledi. Depremzede, Hatay’ın Altınözü ilçesinin Oymaklı Köyü’nde çadır olmadığını belirtti.

“ORADAKİLER ÇOK PERİŞAN”

Depremzede, “Kalabalık, 100 kişi. Askeriye bir çadır vermiş kendilerine, 100 kişi kalıyorlar. Nerede kalacaklar, nerede yatacaklar? Olacak iş değil. Hadi biz geldik, sağ olsun başkanım bizi misafir etti. Kalıyoruz ama oradakiler çok perişan” diye konuştu.

Yavaş, depremzedelere “Burada kaldığınız sürece bizim misafirimizsiniz. Burada görevlilerimiz var, çocuklar için kurslar açıyoruz. Artık evinizde hissetmeniz için elimizden geleni yapacağız. Bugünler aşılacak” dedi.