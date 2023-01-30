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Kılıçdaroğlu: Doğalgazın birim fiyatını hemen indirin

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara seslendi, "Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin" dedi.

Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi - 21:02
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Kılıçdaroğlu: Doğalgazın birim fiyatını hemen indirin

Kılıçdaroğlu: Doğalgazın birim fiyatını hemen indirin
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iktidara seslendi.

"Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın" diyen Kılıçdaroğlu, evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatının indirilmesi konusunda çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:

"Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin."

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Yakut kardas
30.01.2023 22:00
Bastır kilicdaroglu senden emir almaya alıştılar nasılsa .bunu da basarirsan insanlar az da olsa nefes alır..  
 
Tozanlı
30.01.2023 21:49
BUNLARA işci,emekli, fakir, yetim ,Türk milleti,cumhuriyet, ATATÜRK, indirim, Adalet,6 yaşındaki bebek gelinden, çocuk tacizinden, kadın cinayetlerinden eşit paylaşim vs. Gibi konulardan,Bahsetmeyin  
 
"Yer utanır, gök utanır, toprak utanır, su utanır ama utanması gerekenler utanır mı acaba? "
30.01.2023 21:46
1000 TL doğalgaz faturası geldi. 2 kişiyiz olabildiğince kısıtlı kullanmamıza rağmen..emekliyim  
 
TÜM YORUMLAR (4)
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