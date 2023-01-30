Kılıçdaroğlu: Doğalgazın birim fiyatını hemen indirin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile iktidara seslendi.
"Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın" diyen Kılıçdaroğlu, evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatının indirilmesi konusunda çağrı yaptı.
Kılıçdaroğlu, şunları kaydetti:
"Şubat kapıda, ülkemiz ağır kış koşullarına giriyor. İkaz ettim. Sanayide yetersiz bir indirim yapıp, hanelerin doğalgaz fiyatlarını değiştirmediniz. Doğalgaz fiyatı yükselince hemen zam peşindesiniz, düşünce oyalamayın. Evlerde kullanılan doğalgazın birim fiyatını hemen indirin."
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