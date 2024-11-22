Kılıçdaroğlu duruşmasında yeni gelişme! Çevik kuvvet salon koridoruna girdi

CHP'nin 7’nci Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davasında bugün hakim karşısına çıkıyor.

Eski CHP lideri 11 yıl 8 aya kadar hapis ve siyasi yasak istemiyle yargılanıyor.

Kemal Kılıçdaroğlu, 17-25 Aralık yolsuzluk iddiaları sürecinde dönemin Başbakanı olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle hakkında açılan hapis ve siyasi yasak istemli davanın duruşmasında yargılanıyor.

Duruşma sırasında Çevik Kuvvet, yoğunluk sebebiyle koridora girdi.

KILIÇDAROĞLU NEDEN YARGILANIYOR?

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik davanın gerekçesini ''Erdoğan'ın şikayeti üzerine açılan hakaret davası" olarak duyurdu.

Söz konusu davanın 17-25 Aralık 2013 yolsuzluk soruşturmalarının ardından Kılıçdaroğlu'nun dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik kullandığı ifadeler nedeniyle açıldığı bilgisine ulaşıldı.