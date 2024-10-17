Kılıçdaroğlu, duruşmaya katılmaz ise bir sonraki duruşmada polis ile birlikte gelecek

Avukat Mustafa Doğan İnal'a hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından zorla getirilmesine karar verildi.

İstanbul'da 17 Ekim 2023'te eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, avukat Mustafa Doğan İnal'a yönelik TBMM CHP Grup Toplantısı'nda söylediği sözler gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada müşteki Mustafa Doğan İnal avukatı ile tutuksuz sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı hazır bulundu.

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin ikametgah adresinin Ankara olduğunu belirterek, Ankara'ya talimat yazılmasını talep etti. Müşteki avukatı ise şikayetlerinin devam ettiğini söyleyerek sanık hakkında zorla getirilme kararının çıkarılmasını istedi.

Duruşmada görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, eksik hususların giderilmesini talep etti.

ZORLA GETİRME KARARI

Kılıçdaroğlu'na zorla getirme kararı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Kemal Kılıçdaroğlu'nun zorla getirilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.

İDDİANAME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Mustafa Doğan İnal "müşteki', Kemal Kılıçdaroğlu ise "şüpheli" sıfatıyla yer aldı. İddianamede, şüpheli Kılıçdaroğlu'nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Cumhuriyet Halk Partisi Grup Toplantısı'nda müşteki İnal'ın adını açıkça kullanarak "bu kadar kirli bir adam yoktur', "bu adamın mal varlığını açıklayın kardeşim" gibi söylemlerde bulunduğu aktarıldı.

Dosyanın Uzlaştırma Bürosu'na gönderildiğinin de belirtildiği iddianamede, buna rağmen taraflar arasında uzlaşma sağlanamadığı da kaydedildi.

3 AYDAN 2 YILA KADAR HAPSİ TALEP EDİLDİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Kemal Kılıçdaroğlu'nun "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

ÖZGÜR ÖZEL: SİYASALLAŞTIRILMIŞ YARGININ GÖZDAĞI VERME ÇABASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konu ile ilgili yaptığı açıklamada:

"Önceki Genel Başkanımız Sn. Kemal Kılıçdaroğlu hakkında bugün verilen zorla getirme kararı, hukuki olmadığı gibi, siyasallaştırılmış yargının gözdağı verme çabasıdır.

Partimiz bu çabalara karşı bir ve bütün olarak dimdik ayaktadır." dedi.

KILIÇDAROĞLU'NDAN VİDEOLU MESAJ

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, gelişmeyle ilgili olarak sosyal medya hesabı X üzerinden bir videolu mesaj yayınladı. Kılıçdaroğlu, mesajında, "Erdoğan'ın korkulu rüyası olmaya devam ettikçe, ekonomik kriz derinleştikçe Kılıçdaroğlu düşmanlığı artmaya, türlü ayak oyunlarıyla CHP'lileri siyaset dışına itmeye çalışanlara açık ve net çağrımdır; tek bir CHP'liyi saray yargısına teslim etmeyeceğiz. Ne beni ne de diğer yol arkadaşlarımızı harcatmayacağız" ifadelerini kullandı.