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Kılıçdaroğlu Erdoğan için deve kesen ismi başdanışman yaptı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PKK ile yürütülen açılım sürecine ve FETÖ'nün Ergenekon/Balyoz kumpaslarına verdiği destekle hatırlanan Nuşirevan Elçi’yi Başdanışman olarak atadı.

Haber Giriş: 7 Aralık 2022 Çarşamba - 15:40
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Kılıçdaroğlu Erdoğan için deve kesen Nuşirevan Elçi’yi başdanışman yaptı. Çözüm sürecine destek vermişti

Kılıçdaroğlu Erdoğan için deve kesen ismi başdanışman yaptı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Doğu Masası çalışmaları kapsamında ekim ayı sonunda partisine katılan, Şırnak eski Baro Başkanı Avukat Nuşirevan Elçi’yi Başdanışman olarak atadı.

Kılıçdaroğlu, Nuşirevan Elçi’yi “Hukuki ve siyasi” konularda çalışmalar yapmak üzere başdanışman olarak görevlendirdi.

NUŞİREVAN ELÇİ KİMDİR?

Nuşirevan Elçi, 1994 yılında Hür Kürtler platformunda yer aldı. 1996 yılında amcası olan, Bayındırlık ve İskan eski Bakanı Şerafettin Elçi’nin genel başkanı olduğu Demokratik Kitle Partisinde yer aldı. 2006 yılında kurulan KADEP’in kurucuları arasında yer aldı. 1999 yılında Cizre’de avukatlık mesleğine başladı.

2013 yılında Şırnak Havalimanı’na amcası Şerafettin Elçi’nin adının verilmesi nedeniyle dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür eden Nuşirevan Elçi, “Sayın Başbakan’ın vefası bize onur verdi. Şerafettin Elçi isminin verilmesi sadece bizi değil tüm bölgeyi mutlu etti. Çözüm sürecindeki en önemli adımlardan biri oldu. Sayın Elçi’nin adına yakışan karşılama yapılacak” dedi. Nuşirevan Elçi havalimanı açılışında Tayyip Erdoğan için deve keseceklerini de ifade etmişti.

Nuşirevan Elçi, ”Ergenekon davası benim kanaatime ve sanırım buradaki pek çok kişinin inancına göre asrın davasıdır.” demişti.

2009 yılında DTP’li bölge belediye başkanları ile buluşan Elçi, FETÖ’nün kumpasını şu sözlerle savunmuştu:

Ergenekon davası benim kanaatime ve sanırım buradaki pek çok kişinin inancına göre asrın davasıdır. Türkiye’nin geçmişiyle yüzleştiğini ilk kez bu kadar net görüyoruz. Bu süreçte biz de Baro olarak elimizden geldiğince olayların karanlık yüzünün ortaya çıkması için çabalamaktayız.

OPERASYONA DESTEK

Elçi, dönemin Kayseri İl Jandarma Alay Komutanı Albay Cemal Temizöz’ün gözaltına alınmasının ardından yaptığı açıklamada “Şimdi Ergenekon soruşturmasının Türk yargısının önemli mihenk taşlarından biri olacağını düşünüyoruz. Bölgeye sıçramasını aylardır bekliyoruz. Temizöz en az Levent Ersöz kadar bölgede faili meçhuller konusunda etkisi olan bir komutandı.” demişti.

ÖCALAN’LA GÖRÜŞÜLMESİNDEN MEMNUN OLMUŞTU

Sözce çözüm sürecinde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yapılan görüşmeleri değerlendiren Nuşirevan Elçi, görüşmeye sevindiklerini belirterek “Amcam yaşasaydı bu süreci en çok sevinen o olurdu. Malesef buna ömrü yetmedi” demişti.

Şerafettin Elçi’nin cenazesi terör örgütü sembolleri arasında defnedilmişti.

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1950
7.12.2022 16:22
Kaptan sağlam ve donanımlı ve ekibine danışarak yol alıyorsa mesele yok, akp başlangıçta ne dedi 3Y, 3 dönem, tüm sendika, kooperatif, sivil toplumda 2 dönem, Keşke yapsaydı  
 
CNR GNLLN
7.12.2022 16:16
vallahi hayatta akp ye oy vermedim . vermem de. her şeyi bozdu yok etti. ama Erdoğan nın tek bir doğrusu var. bu CHP den bir yol olmaz..  
 
Hunili Deli
7.12.2022 16:11
Umut olamayacak Akıllanmayacaksınız. Yazıklar olsun.  
 
TÜM YORUMLAR (8)
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