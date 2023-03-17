﻿Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

12- HADİ ÖZIŞIK KİMDİR?Hadi Özışık 1962 yılında Iğdır/Tuzluca'da doğdu.. Gazetecilik mesleğine, 1982 yılında Edebiyat öğretmeni Ali Kafkasyalı'nın telkin ve tavsiyesi ile Kars'ta yayın yapan Hüryurt gazetesinde köşe yazarlığı yaparak adım attı.Profesyonel gazetecilik mesleğine Türkiye Gazetesi'nde (1986) adliye muhabiri olarak başlayan Hadi Özışık, daha sonra Günaydın Gazetesi, Bugün Gazetesi (Dinç Bilgin), Meydan Gazetesi, Milliyet Haber Ajansı, Yeni Günaydın Gazetesi, HBB Televizyonu, Kanal 6, Sağduyu Gazetesi, Tercüman Gazetesi (Ilıcak) ve Star Gazetesi'nde muhabir, yönetici ve köşe yazarı olarak çalıştı.Best FM'de bir süre "Konuşan Türkiye" programını sunan Hadi Özışık, TGRT Haber'de"Basın Odası" programını yaptı.28 Şubat sürecinde Yeni Günaydın Gazetesi'nin kapatılmasıyla birlikte işsiz kalan Hadi Özışık, Soylu'nun yanında basın danışmanlığı yaptı ve İnternet'le 1999 yılında tanıştı.Hadi Özışık, 5 Mayıs 2000 yılında İnternethaber.com'u kurdu. iki kişi ile çıktığı başlattığı yolculuğunu, bugün 60 kişi ile devam ettiriyor.Gazeteoku.com, İnternetspor.com, Gazeteciler.com, Memurhaber.com, Elmaelma.com, Sporoku.com, Ekofinans.com sitelerinin de sahibi olan Hadi Özışık, 2005 yılında İnternet Medyası Derneği'ni kurdu.İnternet Geliştirme Kurulu'nun yönetim kurulunda yer alıyor.