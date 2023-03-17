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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

Gazeteci Hadi Özışık'ın programında 'anket' diyerek paylaştığı ancak daha sonra 'bahis' olduğu anlaşılan verilerde Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a fark attı.

Galeri Giriş: 17 Mart 2023 Cuma - 15:04
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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

1- İktidara yakın olan ancak Sedat Peker'in ifşalarının ardından iktidarla arası açılan gazeteci Hadi Özışık'ın, geçtiğimiz gün 'anket' diyerek duyurduğu oranların 'bahis' olduğu ortaya çıkmıştı.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

2- Election Betting Odds adlı bahis sitesinde, önceki günlerde kullanıcıların yüzde 60.5 oranında seçilme şansı verdiği Erdoğan'ın 'seçilme şansı' günden güne düşmüştü.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

3- Hadi Özışık’ın programına aldığı Osman Diyadin, önceki gün Hadi Özışık'ın programına bağlanarak bahis sitesindeki son oranları paylaşmıştı.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

4- Buna göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 60.5...

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

5- Millet İttifakı'nın adayı olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 32.4 idi.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

6- İki gün içinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bahis sitesindeki 'seçilme şansı' giderek düşmüş ve 44.3'e gerilemişti.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

7- Kılıçdaroğlu'nun 'seçilme şansı' ise 37.2'ye yükselmişti.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

8- KILIÇDAROĞLU, ERDOĞAN'A FARK ATTIBugüne gelindiğinde ise bahis oranlarında ciddi bir değişim yaşandı.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

9- HP lideri Kılıçdaroğlu, AKP lideri Erdoğan'ı solladı.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

10- Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'seçilme şansı' yüzde 51.2 olurken, Erdoğan'ın 'seçilme şansı'nın yüzde 38.5'e gerilediği görüldü.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

12- HADİ ÖZIŞIK KİMDİR?Hadi Özışık 1962 yılında Iğdır/Tuzluca'da doğdu.. Gazetecilik mesleğine, 1982 yılında Edebiyat öğretmeni Ali Kafkasyalı'nın telkin ve tavsiyesi ile Kars'ta yayın yapan Hüryurt gazetesinde köşe yazarlığı yaparak adım attı.Profesyonel gazetecilik mesleğine Türkiye Gazetesi'nde (1986) adliye muhabiri olarak başlayan Hadi Özışık, daha sonra Günaydın Gazetesi, Bugün Gazetesi (Dinç Bilgin), Meydan Gazetesi, Milliyet Haber Ajansı, Yeni Günaydın Gazetesi, HBB Televizyonu, Kanal 6, Sağduyu Gazetesi, Tercüman Gazetesi (Ilıcak) ve Star Gazetesi'nde muhabir, yönetici ve köşe yazarı olarak çalıştı.Best FM'de bir süre "Konuşan Türkiye" programını sunan Hadi Özışık, TGRT Haber'de"Basın Odası" programını yaptı.28 Şubat sürecinde Yeni Günaydın Gazetesi'nin kapatılmasıyla birlikte işsiz kalan Hadi Özışık, Soylu'nun yanında basın danışmanlığı yaptı ve İnternet'le 1999 yılında tanıştı.Hadi Özışık, 5 Mayıs 2000 yılında İnternethaber.com'u kurdu. iki kişi ile çıktığı başlattığı yolculuğunu, bugün 60 kişi ile devam ettiriyor.Gazeteoku.com, İnternetspor.com, Gazeteciler.com, Memurhaber.com, Elmaelma.com, Sporoku.com, Ekofinans.com sitelerinin de sahibi olan Hadi Özışık, 2005 yılında İnternet Medyası Derneği'ni kurdu.İnternet Geliştirme Kurulu'nun yönetim kurulunda yer alıyor.

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Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

13- Hadi Özışık, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında arabuluculuk yaptığı iddiasını reddetmişti. Sedat Peker Mayıs 2021'de Hadi Özışık'la yaptığı görüntülü görüşmeyi sosyal medya hesabından yayımlamıştı.

15/15
Hadi Özışık 'Erdoğan önde' diye duyurmuştu. Kılıçdaroğlu fark attı

14- Peker’in telefon görüşmelerini ifşa ettiği Özışık, gelişmelerin ardından yaptığı açıklamada, "Üzerime hiç vazife olmayacak bir konuda işgüzarlık yaptım. Bu işgüzarlığım sebebiyle 30 yıllık dostum Süleyman Soylu'yu hiç haberi olmayan bir konuda zor durumda bıraktım. Ona yapılan itibar suikastının ana sebebi ben oldum" demişti. Özışık, ayrıca “Süleyman Soylu'ya kumpas kurduğum iddialarını, Sedat Peker ile Süleyman Soylu arasında aracı olduğum rezil iddialarını asla kabul etmiyorum" ifadelerini de kullanmıştı.

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