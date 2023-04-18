Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan’ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, “Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş tutanlar, bizi suçlayamazlar” dedi. Kılıçdaroğlu, "Manhattan’da yurt yapıyorlar. Bir ofisin kira bedeli 10 bin dolar. Bunun yurt olmadığını bende biliyorum ama yurt diye yutturuyorlar” şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu: Gaffar Okkan’ın katilleriyle iş tutanlar bizi suçlayamazlar

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu Çatalca’da vatandaşlara konuştu. Kılıçdaroğlu, CHP’nin iki kırmızı çizgisinin olduğunun altını çizerek, “Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş tutanlar, bizi suçlayamazlar” şeklinde konuştu. Kılıçdaroğlu’nun konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

"Bizi şimdi suçluyorlar. Hangi gerekçe ile suçladıklarını da biliyorum. Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş tutanlar, bizi suçlayamazlar. Gaffar Okkan’ın katilleri ile iş tutanlar, bizi suçlamaya kalkanlar; Çatalca Meydan'ından söylüyorum. Bizim, CHP’nin iki kırmızı çizgisi var. Bir; vatan. İki; bayrak. Bunu her yerde söyleyin. Deyin ki ‘Gittik, Bay Kemal’e sorduk, senin kırmızı çizgin nedir diye. Bay Kemal dedi ki benim iki kırmızı çizgim var. Bayrağım ve vatanım.

Katillerle, teröristlerle iş tutanlar, bize ders vermeye kalkamazlar. Biz, Kuvayi Milliyeciyiz. Onlar Kuvayi Milliye’nin ne olduğunu da bilmezler. Biz her şeyi biliriz. Tarihimizi biliriz, geleceğimizi inşa etmek isteriz.”

“O BİNAYI DA PARALARINI DA TÜRKİYE’YE GETİRECEĞİZ”

İBB’nin yurdunda kalan kız öğrencilerle bir araya gelen Kılıçdaroğlu, AKP’nin New York’ta yaptırdığı yurt binasına dikkat çekerek “Yurt olmadığını ben de biliyorum. Ama o binayı da paralarını da Türkiye’ye getireceğiz, hiç endişe etmeyin” ifadelerini kullandı. Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

"Türkiye’de yurt yapmıyorlar ama milyon dolarları verip ‘Manhattan’da yurt yapıyoruz’ diyorlar. Gittim, o yurdu da gördüm. 35 katlı, Manhattan’da. Orası dünyanın en pahalı yeri. Bir ofisin metrekaresi 10 bin dolar, kira bedeli. Yurt mudur bu? Yurt olmadığını ben de biliyorum. Ama o binayı da paralarını da Türkiye’ye getireceğiz, hiç endişe etmeyin. Sizin aileleriniz verdiği paralar onlar"

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