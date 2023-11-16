‘Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır’ diyen Sarıgül’den Özgür Özel açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, “Kurultay sonrası yeni Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir” açıklaması sonrası akıllara, seçim döneminde kullandığı “Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır” ifadeleri geldi.

KAYNAK: AA
‘Kılıçdaroğlu giderse CHP baraj altında kalır’ diyen Sarıgül’den Özgür Özel açıklaması

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, partisinin Artvin İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, 36 yıl aradan sonra ikinci defa Artvin'e geldiğini söyledi. Mustafa Sarıgül, "CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun yerine yeni başkan Sayın Özgür Özel oldu. Yeni dönem hakkında ne söylemek istersiniz?" sorusu üzerine, şu yanıtı verdi:

"Sayın Kılıçdaroğlu, benim gönlümün ömür boyu ve ebedi genel başkanı olarak devam edecektir. Bir kurultay yapılmıştır. Kurultay sonrası yeni Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'dir. Biz partimizin talimatlarını yerine getirmeye, bir oy daha fazla nereden alabiliriz bunun hesabını yapmaya devam edeceğiz."

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“SAVAŞI YAPAN TAMAMEN ABD’DİR AMERİKA'NIN BASTIĞI YERDE OT BİTMEZ”

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin de Sarıgül, "Savaş Gazze'de, Filistin'de devam etmiyor. Savaşı İsrail yapmıyor. Savaşı yapan tamamen Amerika Birleşik Devletleri'dir. Amerika'nın bastığı yerde ot bitmez. Amerika dünyanın bir noktasında savaşı bitirir, bir noktasında başlatır. Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş da Amerika'nın başlattığı bir savaştır. Bu nedenle ayıdan post, Amerika'dan dost olmaz." ifadelerini kullandı.

Sarıgül, CHP İl Başkanı Orhan Atan ve partililerle de toplantı gerçekleştirdi.

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“KILIÇDAROĞLU GENEL BAŞKANLIKTAN AYRILIRSA CHP BARAJ ALTINDA KALIR”

Öte yandan Mustafa Sarıgül’ün, bir televizyon programında Kemal Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlıktan ayrılması halinde CHP'nin barajın altında kalacağını iddia ettiği konuşması gündem oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, tv100 ekranlarında yayınlanan Kübra Par ile Farklı Açılar programında soruları yanıtlamıştı.

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SEÇİMİ KAYBETME SEBEBİ KILIÇDAROĞLU DEĞİL EKİP DEMİŞTİ

‘CHP seçimi neden kaybetti?’ sorusuna yanıt veren CHP'li Sarıgül, “Seçimi gecesi bir paylaşım yaptım. ‘Bu seçimi siz kaybetmediniz, biz kazandıramadık’ dedim. Başarı üç şeyden geçiyor: Lider, kadro ve proje… Kadronun iyi olması lazım. 198 bin 812 sandığın başında mutlaka genel merkezin sandık başlarına sahip çıkması lazım. Sandıklar üzülerek söylüyorum ki eksikti. Seçimden önce psikolojik üstünlük Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na geçmişti ama ayın 14’ünden sonraki 15 günlük süreç iyi yönetilemedi. İyi yönetilseydi sonuç başka olurdu. O iki haftalık süreçte hiç kimse dışarıya çıkmadı. Bu seçimde kadrolar canla başla çalışmış olsaydı yüzde 100 alınabilirdi. Ekibinde büyük sorun var. İnanın ki ekibinde büyük sorun var" ifadelerini kullanmıştı.

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İMAMOĞLU VE YAVAŞ’A 15 GÜN NEDEN MİTİNGLERE GİTMEDİN DİYE SORMUŞTU

Sarıgül, seçim gecesiyle ilgili İmamoğlu ve Yavaş'a dikkat çekerek, "O gece Sayın Ekrem İmamoğlu ve Sayın Mansur Yavaş televizyonların karşısına çıktılar, o günden sonra niye 15 gün mitinglere gitmediler? Genel Merkez yöneticileri bile by-pass edildi. Sonuçtan sonra niye 15 gün devam edilmedi? Sadece onların değil diğer partilerin genel başkanların da sokağa çıkması lazımdı. Sadece ben çıktım. Niye CHP’nin zayıf olduğu yerlerde mitinglere gitmediler? Bu soruları niye onlara sormuyorsunuz? Keşke 15 günü daha yoğun devam etselerdi. Sadece Yavaş ve İmamoğlu değil, diğer liderlerinde çıkması lazımdı. Biz o 15 günü kusura bakmayın iyi değerlendiremedik" diye konuştu.

“BAZI ARKADAŞLAR KOLTUK PEŞİNDE KOŞUYOR BİR BAKIYORSUNUZ ‘BEN GENEL BAŞKAN ADAYIYIM’ DİYOR”

sarigul-chp-il-orgutu-ile-bir-araya-geldi-1.jpgGazeteci Kübra Par’ın “CHP tabanında istifa beklentisi olduğu açık, siz neden Kılıçdaroğlu’nun görevde kalmasını istiyorsunuz?” sorusuna da Mustafa Sarıgül, şöyle yanıt vermişti:

“O mesajlara ben de çok üzülüyorum. Bunu kondurmak istemiyorum ama biz troller diye çok açıklama yaptık. Mesaj dışarıdan gelmiyor, mesaj içeriden geliyor. Parti içi mücadele kadar dışa dönük mücadeleyi iyi verseler son derece iyi olur. Son 15 gün o mücadeleyi verselerdi sonuç çok başka olurdu. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP’nin her zamankinden fazla ihtiyacı var. Sayın Kılıçdaroğlu, genel başkanlığından ayrıldığı andan itibaren CHP baraj altında kalır. Ben gücü önce Allah’ım sonra da kendi kişiliğimden alırım. Ben ne konuştuğumu biliyorum. Ben ne söylüyorsan doğru söylüyorum. Ben koltuğun peşinde koşmuyorum, bazı arkadaşlar koltuğun peşinde koşuyor. Sabah bir bakıyorsunuz erken kalkıyor adam; ‘Ben genel başkan adayımım’ diyor. Öyle arkadaşlar var ki güvenlik kamerası bulsalar konuşacaklar. Ben buna üzülüyorum. Kılıçdaroğlu’nun arkasında çok değerli bir 25 milyon oy var.”

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