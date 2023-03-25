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Kılıçdaroğlu, Hizbullah'ın şehit ettiği Gaffar Okkan'ın kabrini ziyaret etti

Suikast sonucu 24 Ocak 2001'de şehit edilen Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda" açıklamasında bulundu.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 17:50
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Kılıçdaroğlu, Hizbullah'ın şehit ettiği Gaffar Okkan'ın kabrini ziyaret etti

Kılıçdaroğlu, Hizbullah'ın şehit ettiği Gaffar Okkan'ın kabrini ziyaret etti
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, yıllar önce suikaste kurban giden Gaffar Okkan'ın mezarını ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Okkan'ın ailesine de ziyarette bulunacağını belirterek "Rahmetli Gaffar Okkan’ın mezarına gittim, dua ettim. İzin vermeyeceğiz diye söz verdim. Ailesine de gideceğim. Devlet, bu onurlu polisi, bu güzel kalpli evladıyla da helalleşmek zorunda. Hele şimdi..." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

24 Ocak 2001'de, dönemin Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a Şehitlik semtinde silahlı saldırı düzenlenmişti. Makam aracıyla Emniyet Müdürlüğü'nden Valilik binasına giden araç pusuya düşürülmüş, saldırıda Gaffar Okkan ve polis memurları Mehmet Kamalı, Mehmet Sepetçi, Selahattin Baysoy, Sabri Kün ve Atilla Durmuş hayatını kaybetmişti.

Gaffar Okkan'ın 2000 yılında Hizbullah lideri Hüseyin Velioğlu'nun İstanbul Beykoz'da villasına yapılan operasyonda adı geçen isimlerden olduğu ve bu yüzden örgüt tarafından hedef alındığı, hala çözülemeyen suikastın Hizbullah tarafından gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştı.

Saldırının faillerinden Suat Çetin "yeniden yargılama" sonucu 28 Ocak 2019'da tahliye edilmiş, böylece cezaevinde Okkan suikastına ilişkin tutuklu kalmamıştı.

 

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