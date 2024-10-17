Kılıçdaroğlu için istenen 'Zorla getirme' kararı kaldırıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından Kılıçdaroğlu hakkında verilen 'zorla getirme' kararının kaldırıldığını duyurdu.

İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eski avukatı Mustafa Doğan İnal’a hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada, CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında zorla getirme kararı vermişti. Karara CHP Genel Başkanı Özgür Özel başta olmak üzere çok sayıda isimden tepki göstermişti.

Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili hukuksuz 'zorla getirme kararı' kaldırıldı! İstanbul 48. Asliye Ceza Mahkemesi, infial yaratan kararından geri adım attı! İlgili Hakim, itiraz sunulmadan kendi hukuksal kararını bugün itibariyle kaldırmak zorunda kaldı" ifadelerini kullandı.