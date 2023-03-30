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Sıcak haber. Ahmet Necdet Sezer'den Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması

13. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'i ziyaret etti.

Haber Giriş: 30 Mart 2023 Perşembe - 15:04
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Kılıçdaroğlu ile Ahmet Necdet Sezer görüştü

Sıcak haber. Ahmet Necdet Sezer'den Kılıçdaroğlu'na destek açıklaması
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ANKA'da yer alan habere göre, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ile görüştü.



Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün; 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer’i, Ankara’daki evinde ziyaret etti.



Görüşmede CHP Lideri Kılıçdaroğlu’na; CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen eşlik etti.



Sezer görüşme sonrasında "Başarılı olmasını diliyorum, destekliyorum." dedi.



Kılıçdaroğlu, adaylığından önce TİP ve Sol Parti'yi; adaylığının açıklanmasının ardından BTP, MYP, HDP, Adalet Partisi ve Memleket Partisi ile görüşmüştü.

 

 

 

 

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