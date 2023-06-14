Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu, "Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey." dedi.

Kılıçdaroğlu ile görüşen İmamoğlu'ndan ilk açıklama

DHA'da yer alan haberde, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara'nın Çankaya ilçesindeki Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşme gerçekleştirdi.

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı Seçimleri'nden sonra 3'üncü kez bir araya gelen Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu'nun basına kapalı görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmenin ardından bugün saat 14.00'da İstanbul Havalimanı'na gelen Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının görüşme ile sorusuna, "Görüşeceğiz tabii, Genel Başkanımızla her zaman görüşüyoruz zaten. Güzel olacak her şey" dedi.

ekrem-imamoglu-guzel-olacak-her-sey-6008-dhaphoto1.jpg

ekrem-imamoglu-guzel-olacak-her-sey-6008-dhaphoto2.jpg

İlgili Haberler
İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ne yaşanıyor sorusuna Sarıgül’den bomba yanıt!
Kılıçdaroğlu-İmamoğlu görüşmesi sona erdi. Görüşmeden gülerek çıktılar
Fatih Portakal'ın yüzünü kızartacak yazı yazdı. Cemal Köyük Kılıçdaroğlu'na sert laflar eden Portakal'a gazetecilik dersi verdi
Kılıçdaroğlu 'camileri kapatacağım sizi PKK'ya teslim edeceğim' dedi. Muhabir: 'iftira atın. Helallik vermezse cennete giremezsin abla
Öne Çıkanlar
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Fatih Terim fonundaki Fatih Terim'in oyununu Fatih Altaylı ortaya çıkardı
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Biontech aşılarını öneren profesörler nerede?
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Ali Koç'un sağ kolu Selahattin Baki'nin zamanında Aziz Yıldırım'dan ne istediği ortaya çıktı
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
Sen misin Büyükekşi'yi desteklemeyen. TFF bu kez Beşiktaş'tan bakın kime cezayı kesti
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
UEFA'nın TFF'ye gönderdiği bin 400 bilet kayboldu. Skandalı yandaş gazetenin yazarı ortaya çıkardı
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Ali Koç TFF seçimlerinde kimi destekleyeceğini açıkladı. Kulüpler birliğinde tarihi çark
Son Haberler
Getafe Enes Ünal için kararını verdi. Geleceği belli oldu Spor
Getafe Enes Ünal için kararını verdi. Geleceği belli oldu
Mehmet Şimşek'ten TÜSİAD kararı. Erdoğan'ın hedefindeydi Siyaset
Mehmet Şimşek'ten TÜSİAD kararı. Erdoğan'ın hedefindeydi
Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor? Keşfet
Kendi Düşen Ağlamaz 1 bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kendi Düşen Ağlamaz ne zaman başlıyor?
TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu Siyaset
TBMM Başkanlık Divanı ve Komisyon üyeleri belli oldu
Başakşehir yeni sezon için toplandı Spor
Başakşehir yeni sezon için toplandı
Türkiye, Finlandiya, İsveç'in dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı Güncel
Türkiye, Finlandiya, İsveç'in dördüncü toplantısı Ankara'da yapıldı
Rüyada kuzu görmek ne demek? Rüyada kuzu görmek neye işaret? Rüya Tabirleri
Rüyada kuzu görmek ne demek? Rüyada kuzu görmek neye işaret?