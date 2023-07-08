Kılıçdaroğlu, İmamoğlu sorusuna böyle yanıt verdi: İBB için aday olmasını isterim

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 14 ve 28 Mayıs seçimlerinin ardından CHP'de başlayan değişim rüzgarının öncü isimlerinden biri olurken "değişim" CHP'de tartışma konusu oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin gündemini meşgul eden değişim tartışmaları hakkında konuştu.

Partisinin seçim sonrası yaşadığı süreçten güçlenerek çıkacağını ifade eden Kılıçdaroğlu, "Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım" dedi.

HalkTV yazarı Fikret Bila'ya açıklamalarda bulunan Kılıçdaroğlu, “İmamoğlu’nun yeniden İstanbul Belediye Başkanlığı’na aday olmasını istiyor musunuz” sorusuna da şu yanıtı verdi:

“Elbette. Bütün belediye başkanlarımız işlerini çok iyi yaptılar yapıyorlar. Çok başarılılar. Bu nedenle yeniden aday olmalarını isterim. Bu en doğal haklarıdır. Başarılı hizmetlerini sürdürmeleri gerekir.

"EKONOMİK SOYKIRIM"

CHP lideri Kılıçdaroğlu, Motorlu Kara Taşıtları Vergisi’nin (MTV) ikinci kez alınması, vergi ve harçlarda yüzde 100’e varan oranlarını ve CHP hakkındaki son tartışmaları değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu, iktidarın seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve zamları "ekonomik soykırım" olarak nitelendirerek şu açıklamayı yaptı:

Bunun adı ekonomik soykırımdır. İktidar seçimden sonra yaptığı vergi artışları ve temel ürünlere gelen zamlarla toplumun her kesimine karşı ekonomik soykırım uygulamaktadır. Sadece dolar garantili ihale alanlar. dolar garantili banka hesabı bulunanlar hariç taksi şoföründen esnafına, işçisinden memuruna, emeklisine kadar her kesim bu soykırıma maruz kalmaktadır.

Peki hükümet bu kararları niye alıyor? Bu politikayı niye uyguluyor? Çünkü Hazinede hiç para bırakmadılar. Beşli çeteye dolar garantili ihaleler verdiler. Şimdi bu sözlerini tutabilmek paraları ödeyebilmek için kaynağa ihtiyaçları var. Kaynağı nasıl bulacaklar? Tabii ki vatandaşın cebine el atarak bulacaklar. Şimdi yaptıkları budur.

Beşli çeteye ödeme yapabilmek için vergilerle zamlarla vatandaşın cebinden kaynak yaratıyorlar. Bu kabul edilemez.

CHP lideri iktidarın bu kararlarla da durmayacağını belirterek şöyle devam etti:

Bundan sonra vergi artışları ve zamlar devam edeceği gibi milletin alın teri ile kurulmuş kamu kurumlarını da satacaklar. Onları da peşkeş çekecekler. Varlık Fonu’nun tam olarak ne olduğunu bilmiyoruz. Şeffaflık yok. Orada kamuya ait kurumları Körfez ülkelerine peşkeş çekebilirler. Ayrıca Varlık Fonu’nda neler olduğu da tam olarak bilinmiyor. Örneğin ortaya 25 milyon dolarlık bir rüşvet iddiası atıldı. Bu iddia rüşvetle de sınırlı değil. Rüşvetin paylaşılması ile ilgilidir. Biz bu konunun takipçisi olacağız.

KURULTAY AÇIKLAMASI

Kılıçdaroğlu seçimli kurultayın ne zaman yapılacağına ilişkin soruyu yanıtlarken şöyle konuştu:

Kurultay sürecini başlattık. İlçe Kongreleri İl Kongreleri yapılacak. O süreç normal olarak takip edilecek. Ardından da kurultay yapılacak. O süreç tamamlandıktan sonra kurultay tarihini yetkili organımız olan parti meclisimiz belirleyecek.

"CHP BU SÜREÇTEN GÜÇLENEREK ÇIKACAKTIR"

CHP lideri kendisine yönelik eleştiriler hakkındaki soruya şu yanıtı verdi:

Elbette bütün eleştirileri dikkate alıyoruz. Yol gösteren eleştirilerin başımızın üstünde yeri var. Ancak eleştirilerin de makul bir düzeyde ve saygı içinde yapılması gerekir. Bazıları eleştiri yapıyorum diye hakaret ediyor. Bu kabul edilemez. Size şunu da söylemek isterim ki medyada da CHP’ye dönük bir soykırım var. Bizler de partililerimizin vatandaşımızın nabzını tutuyoruz. Ben partimi güvenli limana götüreceğimi söyledim. Bunu yapacağım ve yenileşmenin önünde hiçbir engel bırakmayacağım. CHP bu süreçten güçlenerek çıkacaktır.