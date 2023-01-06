6 Ocak 2023 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner

Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Borsa İstanbul’daki sert düşüşün ardından küçük yatırımcı uyarısını hatırlatarak “Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder” dedi.

Haber Giriş: 6 Ocak 2023 Cuma - 01:04
Takip Et

Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner

Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner
+
Aa
-

Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle başlasa da saat 10:00’dan sonra sert satışlar görüldü. Günlük kayıp yüzde 7’yi buldu. İki defa devre kesici çalıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlatarak “Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder” dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!”

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta, “Şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti. Nebati, yatırım tavsiyelerini çeşitli tarihlerde sürdürmüştü.

Bakanın son yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine dönmüş, bankacılık endeksi, 12 Eylül’den sonra kısa sürede yüzde 40’a yakın değer kaybetmişti.

Manipülasyon iddiaları sonrası İstanbul merkezli dört ilde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklanmıştı.

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022’de küçük yatırımcıyı uyarmıştı:

“Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.”

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

Tarık
6.01.2023 01:29
Bugün borsadakiler için kötü bir gündü gerçekten, küçük yatırımcı daha da küçük yatırımcı oldu.  
 
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
1
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿3 gün 3 gecedir aynı ismi gördü. Kassandra Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
2
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿Kar yağışı için İstanbul'a tarih verildi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
3
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿10 bin çalışanı olan Türkiye'nin dev inşaat firmasının iflası istendi
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
4
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿BİM'den aldığı çerez paketinin içinden çıktı
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
5
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Okan Buruk'tan hakemlerle ilgili flaş iddialar
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
6
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Son Dakika... Sinan Ateş cinayetinin azmettiricisi Beykoz'da yakalandı
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
7
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Eğer Apple inadından vazgeçerse WhatsApp ve Telegram’ı yok edecek adım Google’den geldi
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
﻿Kamu işçilerinin ikramiye tarihleri belli oldu
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Zelenskiy'den Putin'in ateşkes teklifine yanıt: Kılıf olarak kullanmak istiyor
﻿Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verecek
﻿Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verecek
﻿Almanya Ukrayna'ya Patriot hava savunma sistemi verecek
﻿ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı
﻿ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı
﻿ABD Temsilciler Meclisi Başkanlık seçimlerinde 7. turda da sonuç çıkmadı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.