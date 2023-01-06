Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlattı: Unutulmasın ki bir gün devran döner

Borsa İstanbul güne yüzde 0,59 oranında yükselişle başlasa da saat 10:00’dan sonra sert satışlar görüldü. Günlük kayıp yüzde 7’yi buldu. İki defa devre kesici çalıştı.

Söz konusu gelişmenin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, küçük yatırımcı uyarısını hatırlatarak “Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder” dedi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!”

NE OLMUŞTU?

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 23 Ağustos’ta, “Şu an en çok getiriyi getiren Borsa İstanbul. Vatandaşlarımızın nereye kanalize olacağı çok açık” diyerek vatandaşlara borsa yatırımı önermişti. Nebati, yatırım tavsiyelerini çeşitli tarihlerde sürdürmüştü.

Bakanın son yatırım tavsiyesinden bir gün sonra Borsa İstanbul’da işler tersine dönmüş, bankacılık endeksi, 12 Eylül’den sonra kısa sürede yüzde 40’a yakın değer kaybetmişti.

Manipülasyon iddiaları sonrası İstanbul merkezli dört ilde başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan sekiz şüpheliden beşi tutuklanmıştı.

Kılıçdaroğlu, 18 Kasım 2022’de küçük yatırımcıyı uyarmıştı:

“Tasarrufunuz enflasyona ezilmesin diye borsaya giriyorsunuz ama asıl yem, bu gördüğünüz şişirilmiş değerlerde. Maalesef avlanan siz olacaksınız.”