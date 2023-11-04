CHP genel başkanının seçileceği ve çekişmeli geçeceği düşünülen CHP kurultayı bugün başladı. Kılıçdaroğlu kurultay salonunda "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılandı...
04 Kasım 2023 Cumartesi
CHP genel başkanının seçileceği ve çekişmeli geçeceği düşünülen CHP kurultayı bugün başladı. Kılıçdaroğlu kurultay salonunda "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılandı...
CHP genel başkanının seçileceği ve çekişmeli geçeceği düşünülen CHP kurultayı bugün başladı. Kılıçdaroğlu kurultay salonunda "Halkın umudu Kılıçdaroğlu" sloganlarıyla karşılandı...