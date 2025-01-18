Kılıçdaroğlu nihayet sessizliğini bozdu. Özgür Özel hakkında anlattığı fıkra çok konuşulacak

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın tutuklanmasının ardından iktidar ile muhalefet karşı karşıya geldi. Neredeyse her siyasetçiden açıklama ve tepki gelirken CHP Eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, herhangi bir açıklama ya da paylaşımda bulunmadı. Kılıçdaroğlu’nun bu sessizliği Ankara kulislerini karıştırdı.

Dün, konuyla ilgili yapılan haberimizde Yeniçağ yazarı Orhan Uğuroğlu, Kılıçdaroğlu’nun neden sessiz kaldığını açıklamıştı. Akabinde bugün, Kılıçdaroğlu’ndan konuyla ilgili açıklama geldi.

Orhan Uğuroğlu Kılıçdaroğlu’nun neden sessiz kaldığını açıkladı… Bu yazı CHP’yi fena karıştıracak

RIZA AKPOLAT'IN İSMİNİ ANMADI

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üstü kapalı bir şekilde CHP’li belediyelere yapılanlara tepki gösterse de, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın ismini anmadı.

Kılıçdaroğlu, kaydettiği videoda bundan birkaç ay önce Erdoğan’ı ziyaret eden ve siyasette normalleşme adımlarının atılacağını söyleyen CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e tepki gösterdi.

"NORMALLEŞİRSEN ASIL HESAP VERMESİ GEREKENLER DÖNÜP SENDEN HESAP SORAR"

Akrep ve kurbağa fıkrası üzerinden Özel’e tepki gösteren Kılıçdaroğlu, şunları söyledi,

“Sevgili dostlar hepinizin bildiği çok meşhur bir akrep kurbağa hikayesi vardır. Yüzmeyi bilmeyen akrep kendisini nehrin karşısına geçmeye ikna ettiği kurbağayı sokarak öldürür. Ve cevaben ben akrebim tabiatım bu der. Kısaca akreplere inanırsan onlarla mücadele etmezsen şirin gözükmeye çalışırsan normalleşirsen asıl hesap vermesi gerekenler dönüp senden hesap sorar ve sonunda nehrin ortasında boğulursun. Sevgili kardeşler, unutmayın ki gecenin en karanlık anı şafağa en yakın andır. Kuruluştan ve kurtuluştan aldığımız güçle hiçbir CHP’linin umutsuzluğa kapılma ve karamsarlığa kapılma hakkı yoktur. Adalet davamız devam edecek.”