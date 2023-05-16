Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. CHP seçmeninin tepkisini çekmişti

Millet ittifakının cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’i görevden aldı.

Kılıçdaroğlu, Onursal Adıgüzel’i görevden aldı. CHP seçmeninin tepkisini çekmişti

Adıgüzel, seçim güvenliği ve sandıktaki verilerin doğru şekilde aktarılması için görevlendirilmişti.

Ancak CHP, verilerin zamanında ulaştırılması konusunda önceki seçimlerde olduğu gibi yine tepki çekmişti.

Bunun üzerine gözler Adıgüzel’e çevrilmişti. Gazeteci İsmail Saymaz, Adıgüzel’in görevden alındığını duyurdu.

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Adıgüzel de haberi doğrulayan şu açıklamayı paylaştı:

“Kamuoyunda oluşan olumsuz kanaat nedeniyle, seçim akşamı sistemlerimiz çalışmasına ve hiçbir teknik aksaklık yaşanmamasına rağmen, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun seçim sürecine zarar vermemek adına 2018 yılından bu yana sürdürdüğüm görevimden ayrılıyorum.”

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Onursal Adıgüzel istifa et
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