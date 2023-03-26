26 Mart 2023 Pazar
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Siyaset
  • >
  • Kılıçdaroğlu ‘Rehavete kapılmayın’ diyerek talimat verdi: Oyların az olduğu yerlere de odaklanın

Kılıçdaroğlu ‘Rehavete kapılmayın’ diyerek talimat verdi: Oyların az olduğu yerlere de odaklanın

Millet İttifakı’nın Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu CHP’li belediye başkanları ile yaptığı toplantıda seçim talimatı verdi. “Rehavete kapılmayın’ uyarısı yapan Kılıçdaroğlu, “Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın” dedi.

Haber Giriş: 26 Mart 2023 Pazar - 09:02
Takip Et

Kılıçdaroğlu ‘Rehavete kapılmayın’ diyerek talimat verdi

Kılıçdaroğlu ‘Rehavete kapılmayın’ diyerek talimat verdi: Oyların az olduğu yerlere de odaklanın
+
Aa
-

CHP’li belediye başkanları Çankaya Belediyesi Zübeyde Hanım Sosyal Tesisi’nde seçim gündemiyle basına kapalı olarak toplandı. Edinilen bilgiye göre; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, başkanlara seçimlere yönelik uyarılarda bulundu.

Cumhuriyet gazetesinden Sarp Sağkal’ın haberine göre, Kılıçdaroğlu’nun, “Bize de yüksek anketler geliyor ama kampanyayı sanki kafa kafaya bir yarış varmış gibi yürüteceksiniz. Rehavete kapılmayacaksınız. Sadece oylarımızın çok olduğu yerlere değil, az olduğu yerlere de odaklanın. Arkadaşlar bazen beni de bir yerlere götürüyor. Alkış kıyamet kopuyor. ‘Seçimi kazandık’ gibi bir hava oluşuyor. Halbuki bizim partililerimizin ağırlıklı olduğu bir yer. Körler sağırlar birbirini ağırlar durumu oluyor. Bizim farklı yerlere yönelmemiz gerek” uyarısını yaptığı öğrenildi.

Başkanlardan birleştirici bir dil kullanmalarını isteyen Kılıçdaroğlu’nun “Kimseye olumsuz, sert davranmayın. Kötü davranırsak Erdoğan’dan ne farkımız kalır? Biz Türkiye’yi yönetmeye talibiz. Bunu yerelde gösterdik şimdi genelde göstermek istiyoruz” dediği belirtildi.

‘İNSANLARA DOKUNMALIYIZ’

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da “İnsanlara dokunacak, ötekileştirmeyecek konuşmalarımız olmalı. Hayat pahalılığına vurgu yapılmalı. İnsanlar mutlaka bir değişim istiyor. Konuşmalarımızda sadece CHP değil, Millet İttifakı vurgusu yapmalıyız” dediği belirtildi.

‘3 BİN SANDIKTA GÖREVLİ YOK’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel’in de 3 bin 90 sandıkta hâlâ görevli olmadığını söylediği başkanlardan gönüllü bulunması konusunda destek istediği belirtildi.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
1
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Son ankette Erdoğan'a kötü haber beklemediği yerden geldi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
2
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Faik Öztürk milletvekili aday adayı oldu. Safiye Soyman en büyük destekçisi
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
3
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Seçim öncesi AKP’nin asgari ücret planı sızdı. İşte kulislerde konuşulan rakam
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
4
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Bakan Bilgin paylaştı. Emekli ikramiyelerindeki artışa dair dikkat çeken açıklama
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
5
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Malatya’da sağanak yağış sonrası konteynerin tavanı çöktü
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
6
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Berna Laçin'den seçim sonrası paylaşımı. Yine 'kötü olan' olur muyuz
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
7
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Okullarda ara tatil tarihi belli oldu. Bakan Özer açıkladı
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Otomobil takla attı. Sürücü şansa kurtuldu
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Konyaspor'dan Aykut Kocaman açıklaması
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿Hong Kong da Fed'i izledi: Gösterge faiz oranı 25 baz puan artırıldı
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
﻿İran’da 4,2 ve 4,7 büyüklüğünde iki deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.