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Kılıçdaroğlu, SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil, CHP Genel Merkezi’nde ile bir araya geldi.

Haber Giriş: 22 Mart 2023 Çarşamba - 14:03
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Kılıçdaroğlu, SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir araya geldi

Kılıçdaroğlu, SPD Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ile bir araya geldi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bugün CHP Genel Merkezi’nde; Almanya Sosyal Demokrat Parti (SPD) Eş Genel Başkanı Lars Klingbeil ve beraberindeki heyet ile bir araya geldi.

CHP lideri ve Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Faik Öztrak, Oğuz Kaan Salıcı ve Genel Başkan Başdanışmanı Ünal Çeviköz eşlik etti.

Kılıçdaroğlu dün de Klingbeil ve heyeti ile deprem bölgesi Gaziantep’te bir araya gelmişti.

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