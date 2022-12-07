Kılıçdaroğlu, TOBB başkanı Hisarcıklıoğlu’nu makamında kabul etti

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu ve beraberindeki heyeti CHP Genel Merkezi’nde makamında kabul etti. Kılıçdaroğlu’na CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Antalya Milletvekili Çetin Osman Budak eşlik etti.