Kılıçdaroğlu TRT konuşmasında TRT ile dalga geçti

Kılıçdaroğlu, TRT'deki propaganda konuşmasında TRT ile dalga geçti. Erdoğan’a çağrı yaparken "Tarafsızlığıyla dünyaya ün salmış TRT'den Erdoğan'a sesleniyorum. Bu konuşmayı TRT istediği için değil kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar" dedi.

Kılıçdaroğlu TRT konuşmasında TRT ile dalga geçti

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TRT'de propaganda konuşmasında TRT ile dalga geçti.

MECBUR KALDIKLARI İÇİN YAYINLIYORLAR

Kılıçdaroğlu yayında Erdoğan’a yüz yüze tartışma programına çıkma çağrısı yaparken "Tarafsızlığıyla dünyaya ün salmış TRT'den Erdoğan'a sesleniyorum... Bu konuşmayı TRT istediği için değil kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının detayı şöyle:

Erdoğan, sana devletin televizyonu TRT’den sesleniyorum; gel, çekinme. İkimiz de er meydanına çıkalım, devletin televizyonu TRT’de, senin istediğin gazetecilerin sorularını yanıtlayalım. İstersen halk da soru sorsun. Sen ki kendine reis dedirten, sen ki bir dünya lideri herhalde Bay Kemal’den çekinmezsin. E çık karşıma ve milletimiz, onun derdini bileni de o dertleri kimin çözebileceğini de bu vatanı kimin sevdiğini de görsün. Varsın, kararını versin.

Sevgili halkım, Erdoğan benim karşıma çıkmaya cesaret edemez. Çünkü o da çok iyi biliyor ki; PKK ile masaya oturan, gizli saklı müzakereler yürüten kendisidir. Kahraman ordumuza kumpas kuranlara yol veren kendisidir. Bir milletin namusu olan ordunun kozmik odasını teröristlere açan kendisidir. 10 milyon düzensiz göçmeni, bile isteye vatanımıza sokan kendisidir. Yabancılara, el altından konut karşılığı vatandaşlık satan kendisidir. Milletin öz evladını, mülteciye çeviren bırak ev araba almayı, kira bile ödeyemeyecek duruma düşüren kendisidir. O biliyor da maalesef TRT’de bu gerçekleri sizlere göstermiyor. Bu konuşmayı, TRT istediği için değil; kanunen mecbur oldukları için yayınlıyorlar. Benim güzel halkım, görün, tanıyın, bu vatanı, bu milleti kimin sevdiğini bilin.

Öne Çıkanlar
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Jesus'tan Fenerbahçe'deki geleceği ile ilgili flaş açıklama!
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Yalı Çapkını 34. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman?
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Max Kruse'den flaş Fenerbahçe itirafı: Türkiye'de bana Ronaldo'ymuş gibi davrandılar
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
Üç Kız Kardeş 51. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Üç Kız Kardeş yeni bölüm ne zaman?
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
A Spor'da FETÖ firarisi Hakan Şükür'e övgüler yağdırdılar
Son Haberler
Hangi bitki bademcik ağrısına iyi gelir Şifalı Bitkiler
Hangi bitki bademcik ağrısına iyi gelir
Kasıkotu fıtığa iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Kasıkotu fıtığa iyi geliyor
Yurt dışında ikinci tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti Dünya
Yurt dışında ikinci tur için kullanılan oy sayısı ilk turu geçti
Arkadaşlık araştırması Sağlık
Arkadaşlık araştırması
Gökhan Alkan'ı dolandırmıştı! Sahte emlakçı için karar çıktı Magazin
Gökhan Alkan'ı dolandırmıştı! Sahte emlakçı için karar çıktı
Barış Terkoğlu ‘oylar böyle çalınıyor’ diyerek açıkladı. Muhalefeti ikinci tur öncesi uyardı Siyaset
Barış Terkoğlu ‘oylar böyle çalınıyor’ diyerek açıkladı. Muhalefeti ikinci tur öncesi uyardı
Sudan’daki iç çatışmanın tarafları birbirilerini ateşkes ihlaliyle suçladı Dünya
Sudan’daki iç çatışmanın tarafları birbirilerini ateşkes ihlaliyle suçladı