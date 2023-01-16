Kılıçdaroğlu, tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven ile görüştü. Kılıçdaroğlu 3 çalışanın işe geri alınmasını istedi

Kılıçdaroğlu "İnsanların işsiz kalması benim yüreğimi yakar, yüreğim böyle bir şeye elvermez. İmkanlarınız dahilinde lütfen geri alın" dedi.

tv100'ün haberine göre; Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuk olduğu Uğur Dündar ile Haftanın Panoraması yayını esnasında dikkatsizlik sonucu yayınlanan SADAT alt bant reklamı sonrası yaşanan gelişmeler Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında masaya yatırıldı. tv100.com yazarı Barış Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven'in bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.



"3 ARKADAŞIMIZIN BÖYLE BİR HATADAN DOLAYI İŞSİZ KALMASINA BENİM YÜREĞİM ELVERMEZ"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven’i Ankara Genel Merkez’deki makamında ağırladı. 1 saat 15 dakikalık bir görüşme gerçekleşti. Görüşmede CHP lideri Kılıçdaroğlu, yaşanan olaylar sonrası reklam bölümünden işten çıkartılan 3 kişiyle ilgili "O 3 arkadaşımızın böyle bir hatadan dolayı işsiz kalmasına benim yüreğim elvermez. Sizi de zora sokmayacaksa lütfen arkadaşlarımızı işe geri alın. Onlarla konuşun, benim selamlarımı da iletin. Lütfen böyle bir şeyden dolayı kimse işsiz kalmasın" diyerek tekrar işe alınmasını istedi.

KILIÇDAROĞLU: TV100'ÜN YAYINCILIK ÇİZGİSİNİ BEĞENİYORUM

Görüşmede tv100 Yönetim Kurulu Başkanı Necat Gülseven, tv100’ün yayın çizgisinin ortada olduğunu, tüm gruplara eşit mesafede olduğunu belirtti. CHP lideri Kılıçdaroğlu da "tv100’ün yayın çizgisini beğeniyoruz, objektif bir çizgisi var. Yaşanan son durum bir talihsizliktir. Bunlara da hiç takılmayın" ifadelerini kullandı.