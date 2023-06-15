Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinin 'yayınlanmayan görüntüleri' ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı İmamoğlu arasında gerçekleşen görüşmeden çok çarpıcı görüntüler ortaya çıktı. Kritik görüşme sırasında Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu’nun golf oynayan vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu görüşmesinin 'yayınlanmayan görüntüleri' ortaya çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Çankaya Belediyesi Ahlatlıbel Sosyal Tesisleri'nde bir araya geldi. İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu görüşmesinden ise çıkışta kameralara el salladıkları görüntüler medyaya yansımıştı. Selçuk Tepeli'nin sunduğu Fox Ana Haber'de ise Gülşah İnci'nin "Kritik görüşmenin arka bahçesi" başlıklı özel haber yayınlandı. Kritik görüşmeden medyaya yansımayan o anlar ise izleyenleri gülümsetti.

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu tesisin bahçesinde yürüdükleri sırada yan tarafta golf oynayan vatandaşlarla sohbet etti. Vatandaşlar iki lideri golfe davet ederken, Kılıçdaroğlu ise kuralları bilmediğini söyledi. İmamoğlu'nun "Neyse bir ön karar erdik. Genel Başkanımız eşlik edebilir size" yanıtı dikkat çekti.

Vatandaş ise İmamoğlu'na "Siz yaparsanız başkanım demediklerini bırakmazlar gizli oynayın bence" dedi. İmamoğlu ise Kılıçdaroğlu'nu işaret ederek "Genel Başkanım başlasın ne yapayım derim. Genel Başkanım yaptı, ben de onun için yaptım derim" yanıtını verdi.

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