Kılıçdaroğlu, Yavaş ve İmamoğlu deprem bölgesinde

DHA ve İHA'nın haberlerine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden zarar gören Adana'ya gitti.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'na Adana'ya gidişinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar eşlik etti.

Kılıçdaroğlu, Zeray Apartmanı'nda sürdürülen arama kurtarma çalışmaları hakkında bilgi alan Kılıçdaroğlu, çalışmaları bir süre izledikten sonra Adana'dan Hatay'a geçti.