Kılıçdaroğlu ‘yeni Anayasa’ görüşmeleri için şartlarını açıkladı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı 'anayasa' çağrısına yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu ‘yeni Anayasa’ görüşmeleri için şartlarını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönem 2'nci yasama yılı açılışı nedeniyle düzenlenen Genel Kurul oturumuna katıldı.

kemal.jpegLocadan Genel Kurul'u takip eden Kılıçdaroğlu, ardından Meclis'teki makam odasına geçti.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA YANIT

Kılıçdaroğlu, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Çağrıyı yapanların önce Anayasa'ya uyması lazım" yanıtını verdi.

“ÖNCE ÖZÜR DİLEYECEKLER”

Kılıçdaroğlu, "Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa değişikliğine oturacaksınız. Önce şunu söyleyecekler; 'Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz, mülakat konusunda özür diliyoruz. Montaj videolar yaptık, özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin anayasa yapalım" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden ve yeni anayasa ile ilgili mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak; Grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini… Tüm toplumsal kesimleri… Bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi… Yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağırımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU VE KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu ayrıca, kendisini ziyarete gelen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü.

Genel başkanlar, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.

162904679-kilicdaroglu-karamollaoglu-ve-davutoglu-ile-gorustu-4.jpg

Öne Çıkanlar
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Bağımsız bir gazeteci oy vereceği siyasiyi açıklar mı Candaş bey?
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Yağmur yağdı seller bastı ama barajlar tınmadı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in yerine gelecek hoca belli oldu. Şerafettin Tilki açıkladı
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
D&R’ın Erdoğan oyunu deşifre oldu. Çıktığı günden beri en çok satanlar listesindeydi
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
AKP’li Zeytinburnu Belediyesi Başkanı Ömer Arısoy yüzde 500 zamdan dert yanan vatandaşın yüzüne kapıyı kapattı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Denizbank'taki fon dolandırıcılığına giren belgede Fatih Terim detayı ortaya çıktı
Son Haberler
Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı Gündem
Rusya’ya mobilya taşıyan tır Amasya’da kaza yaptı: 1 yaralı
Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı Dünya
Gucci’nin Ermeni ‘mankeni’ terör örgütü Voma’ya katıldığını açıkladı
Fenerbahçe İlhan Palut'u çok zor duruma soktu Spor
Fenerbahçe İlhan Palut'u çok zor duruma soktu
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı Gündem
Kilis’te 6 kaçak göçmen yakalandı
İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil Siyaset
İYİ Parti ittifak kapılarını tamamen kapattı: Hem Türkiye hem de İYİ Parti açısından doğru değil
Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı Spor
Joshua King maç bitince yakınının ölüm haberini paylaştı
Trabzonspor resmen iptal istiyor. TFF'ye başvurdu Spor
Trabzonspor resmen iptal istiyor. TFF'ye başvurdu