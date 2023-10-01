Kılıçdaroğlu ‘yeni Anayasa’ görüşmeleri için şartlarını açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 28'inci dönem 2'nci yasama yılı açılışı nedeniyle düzenlenen Genel Kurul oturumuna katıldı.

Locadan Genel Kurul'u takip eden Kılıçdaroğlu, ardından Meclis'teki makam odasına geçti.

ERDOĞAN'IN ÇAĞRISINA YANIT

Kılıçdaroğlu, burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni anayasa çağrısına yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Çağrıyı yapanların önce Anayasa'ya uyması lazım" yanıtını verdi.

“ÖNCE ÖZÜR DİLEYECEKLER”

Kılıçdaroğlu, "Ahlaki ve siyasi meşruiyeti olmayan bir siyasi partiyle hangi anayasa değişikliğine oturacaksınız. Önce şunu söyleyecekler; 'Seçim meydanlarında söylediğimiz yalanlar için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından özür diliyoruz, mülakat konusunda özür diliyoruz. Montaj videolar yaptık, özür diliyoruz. Bu özürlerimizi kabul ederseniz buyurun gelin anayasa yapalım" açıklamasını yaptı.

ERDOĞAN NE DEMİŞTİ?

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine hitap eden ve yeni anayasa ile ilgili mesaj veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Cumhurbaşkanı olarak şahsım ve Cumhur İttifakı partileri olarak; Grubu olsun olmasın tüm partileri, tüm milletvekillerini… Tüm toplumsal kesimleri… Bu konuda sözü ve teklifi olan herkesi… Yapıcı bir anlayışla yeni anayasa çağırımıza katılmaya davet ediyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

DAVUTOĞLU VE KARAMOLLAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Kılıçdaroğlu ayrıca, kendisini ziyarete gelen Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi lideri Davutoğlu ile görüştü.

Genel başkanlar, yeni yasama yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.