Kılıçdaroğlu’na hapis şoku! Siyasi yasak istenmişti bir dava daha açıldı…

Cumhuriyet Halk Partisi eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi başkanı ve üyelerine yönelik hakaret ettiği iddiasıyla 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası isteniyor

CHP'nin eski milletvekillerinden Kadri Enis Berberoğlu, MİT tırlarının görüntülerini Cumhuriyet Gazetesi'nin eski Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a verdiği iddiasıyla İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yargılandı. Bu suçlamadan dolayı "devletin güvenliği ya da iç ve dış siyasal yararları bakımından gizli kalması gereken bilgileri, siyasal ya da askeri casusluk amacıyla ifşa etmek" suçundan 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Hapis cezasının ardından o dönem CHP lideri olan Kemal Kılıçdaroğlu açıklama yaparak "Bu kararı verenler bu kararın altında kalacaklardır. Biz yıllarımızı demokrasi için harcadık, adalet istiyoruz, demokrasi istiyoruz, düşünce özgürlüğü istiyoruz bu ülkede. 20 Temmuz darbesini yapanlar adaleti yok ettikleri, demokrasiyi yok ettiler, hakim hakim olmaktan çıktı gözünü dikmiş saraya nasıl talimat gelecek ve ben öyle karar vereceğim diye, bunların hiçbirisi hakim değil, hiçbirisi yargı dağıtmıyor, sadece ve sadece sarayın sopası olma görevini yerine getiriyorlar" şeklinde konuşmuştu.

İDDİANAMEDEN

Sabah’ın haberine göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düzenlenen iddianamede, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ifadelerinin, ifade özgürlüğü ve eleştiri sınırlarını aştığı gerekçesiyle suç unsuru teşkil ettiği belirtilerek, dava açıldığı kaydedildi. Savcılık, Kılıçdaroğlu’nun "zincirleme şekilde kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlamasıyla yargılanmasını talep etti. İddianamede, Kılıçdaroğlu için 1 yıl 5 ay 15 günden 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası ile siyasi yasak isteniyor. Kılıçdaroğlu, önümüzdeki günlerde mahkeme önünde savunma yapacak.