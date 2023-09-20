Kılıçdaroğlu'ndan Adalet Bakanı Tunç'a 'Veysel Şahin' sorusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı ve HSK Başkanı’na yasadışı bahis baronu Veysel Şahin ile ilgili sorular yöneltti.

“YASA DIŞI BAHİS BARONU OLDUĞU İDDİA EDİLEN VEYSEL ŞAHİN’İ TANIR MISINIZ?”

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

“Saray iktidarı kendi çıkarı ve siyasi yol haritası için yargı bağımsızlığını yok etti. Ülkemiz adına utanç verici kararlar, tek kişi istiyor diye alındı. Oysa bu kararlar, tutanakta da yazdığı üzere, Türk Milleti adına alınmalıydı.

Mafya babalarının, uyuşturucu baronlarının cirit attığı bir yere dönüştürülen ülkemizde, yargı da siyasilerle bağlantılı bu kişilere koruma kalkanı yapıldı.

Şimdi bu skandallardan bir yenisi ile ilgili hem Adalet Bakanı’na hem de HSK Başkanı’na soru soracağım. Yanıt alana kadar, sorumlular ortaya çıkana kadar da her gün soru sormaya devam edeceğim.

Yasa dışı bahis baronu olduğu ve milyarlarca USD’lik serveti bulunduğu iddia edilen Veysel Şahin hakkında verilen hukuksuz kararlar ile ilgili ilk sorum:

Yasa dışı bahis baronu olduğu iddia edilen Veysel Şahin’i tanır mısınız? Bu kişi hakkında hukuksuz bir biçimde verilen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesinin 02.03.2023 tarihli 2023/93 Değişik İş sayılı kararından ve aynı gün üstelik 1-2 saat sonra verilen aksi yöndeki Mahkemenin aynı sayılı ek kararından haberdar oldunuz mu?”

NE OLMUŞTU?

Yasa dışı bahis baronu Veysel Şahin “örgüt kurmak” ve “yasa dışı bahis oynatmak” suçlarından 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Cezası kesinleşen Şahin’in benzer suçlardan başka dosyaları da bulunuyordu.

Şahin’in avukatı geçtiğimiz ay müvekkilinin kesinleşmiş suçu ile derdest davalar arasında mükerrerlik ilişkisi bulunduğunu ve yeniden yargılanma yapılmasını istemiş dosyayı inceleyen Bakırköy 14. Ağır Ceza Mahkemesi 2 Mart günü mesai biriminde Veysel Şahin’in infazının durdurularak tahliyesine karar vermişti.

Halk TV’den Seyhan Avşar’ın haberine göre; bu karar yargı camiasında çok büyük tepki yaratmış ve tahliye kararını veren heyet aynı gece 22.00 sırasında adliyeye gelerek tahliye kararını iptal etmişti. Hakimler Savcılar Kurulu Şahin’in infaz süresi dolmadan tahliye kararı veren mahkeme heyeti hakkında soruşturma başlatmıştı.

Şahin nisan ayında Silivri Cezaevi’nden tahliye edildi. Şahin’in infazını tamamladığı öğrenildi. Sessiz sedasız gerçekleşen tahliye sırasında Şahin’i akrabaları ve avukatları karşıladı.