Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya çok sert mesaj. Borsada ağır kayıplar yaşanmıştı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada yaşanan büyük kayıplarından ardından SPK'ya çok sert tepki gösterdi.

"Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun" diyen Kılıçdaroğlu, "Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tweetinin tamamı ise şöyle:

Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz.

"ASLA YANLARINA BIRAKMAYIZ"

Kılıçdaroğlu geçmişte yaptığı bir paylaşımda da, SPK'yı uyarmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!