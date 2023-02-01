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Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya çok sert mesaj. Borsada ağır kayıplar yaşanmıştı

Kılıçdaroğlu, borsada yaşanan kayıpların ardından SPK'ya çok sert tepki gösterdi. Kılıçdaroğlu, "Vallahi de görüşeceğiz" dedi.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 21:52
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Kılıçdaroğlu'ndan çok sert borsa mesajı. Görüşeceğiz

Kılıçdaroğlu'ndan SPK'ya çok sert mesaj. Borsada ağır kayıplar yaşanmıştı
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, borsada yaşanan büyük kayıplarından ardından SPK'ya çok sert tepki gösterdi.

"Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun" diyen Kılıçdaroğlu, "Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tweetinin tamamı ise şöyle:

Defalarca uyardım seni SPK, gerekeni yapmadın, küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz.

"ASLA YANLARINA BIRAKMAYIZ"

Kılıçdaroğlu geçmişte yaptığı bir paylaşımda da, SPK'yı uyarmış ve şu ifadeleri kullanmıştı:

Küçük yatırımcıyı uyardım, göz göre göre soyacaklar sizi dedim. Adalet yok, ahlak yok! Unutulmasın ki bir gün devran döner, herkes yaptıklarının bedelini öder. Küçük yatırımcıyı korumayan kurumları da haksız zenginleşen çeteler de bedelini öder. Asla yanlarına bırakmayız!

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Yüce Türk halkı
1.02.2023 22:45
Evet Türk halkının adayı Mahsur Yavaş..Vallahi de billahide Mahsur dan başkası asla kazanamaz..Cumhur itiffakına çalışanlar Mahsur Yavaş ‘ta başkasını isteyenlerdir.  
 
Kel oğlan
1.02.2023 22:44
Bankaları yipratirsaniz ekonomi çöker  
 
Ali yazar.
1.02.2023 22:43
Kozal manipülasyon nu ne oldu SPK  
 
TÜM YORUMLAR (10)
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