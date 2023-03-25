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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na flaş sözler: Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu, Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na son anda katılma kararını değerlendirdi. 

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 10:15
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Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na Erbakan tepkisi

Kılıçdaroğlu'ndan Cumhur İttifakı'na flaş sözler: Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti
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Editör: Gülsüm Acıyan

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır." diye konuştu.

Daha önce seçimlere kendi logosu ve adayları ile katılacağını açıklayan Yeniden Refah Partisi, son dakikada Cumhur İttifakı’na katıldı. Genel Başkan Fatih Erbakan ise Cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini açıkladı. Erbakan, taleplerinin kabul edildiği için AKP ile anlaştıklarını söyledi.

Öte yandan, Cumhur İttifakı'na son anda katıldığını açıklayan Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, canlı yayında, daha önce ittifaka dahil olmak için şart koştukları 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun Maddesi'nin, yeni mutabakat metninde yer almadığını söyledi.

Yeniden Refah Partisi’nin Cumhur İttifakı’na katılma kararı hakkında açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır." ifadelerini kullandı. 

"KARŞIMIZDAKİ İTTİFAK GASP EDİLECEK KADIN HAKLARI ÜZERİNDEN GENİŞLEMEYİ SEÇTİ"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şöyle: 

"Resim her geçen gün netleşiyor. Biz barışmanın, açık yaraları kapatmanın, makulün, dünya ile rekabetin ittifakını kurduk. Karşımızdaki ittifak gasp edilecek kadın hakları üzerinden genişlemeyi seçti. Söyleyeceğim tek şey; kadınları, bilhassa genç kadınları hiç tanıyamadıklarıdır."

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